Düzce’ye modern TIR Parkı kazandırılacak

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi ve Düzce Belediyesi tarafından yakın tarihte faaliyete geçme yolunda için çalışmaların hızla devam ettiği Düzce Gümrük Müdürlüğü’ne bağlı olarak faaliyet göstermesi düşünülen TIR Parkı alanında inceleme yapıldı.

Alan incelemesine TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık’ın yanı sıra Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Belediye Başkan Yardımcıları Okan Kaltu ve Hasan Günden, TSO Yönetim Kurulu Üyesi Rıza Yıldız, Meclis Üyeleri Ümit Çengel ve Ümit Yıldırım ile Belediye İmar Müdürü Kalender Aydın katıldı.

Düzce’nin ticaret hacmine uygun bir alan olacak

TEM Otoyolu Yakabaşı mevkiinde bulunan alanı inceleyen Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, beraberlerindeki heyet, alanda yapılması planlanan TIR Parkının detayları hakkında da fikir alış verişi yaptı. İnceleme ziyaretiyle ilgili görüşlerini dile getiren Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, “ Şehrimize kazandırmak istediğimiz TIR Parkı, tüm modern gereksinimleri karşılayan ve ilimizin ticaret hacmine uygun bir tesis olacak. Bu anlamda bizlerden bir an olsun desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere tüm paydaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. En kısa sürede bu alanı hayata geçirerek ilimiz ticaret hayatına yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.