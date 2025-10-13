Mersin’de ilk mega gemi karşılandı

MERSİN/EKONOMİ



Mersin Uluslararası Limanı (MIP) Genel Müdürü Ajay Kumar Singh, MSC DITTE’nin limana yanaşmasının Mersin’in dünya ticaretindeki güçlü konumunu ve bölgesel lojistik merkezi rolünü pekiştiren önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. 400 metrelik gemilerin küresel tedarik zincirinin kilit oyuncuları olduğunu vurgulayan Singh, “Daha fazla yükü tek seferde taşıma kapasiteleri ile lojistik verimliliğin en üst düzeye çıkarılmasına katlı sunarlar. Diğer taraftan karbon emisyonlarını azaltması yönüyle sürdürülebilir lojistiğin en güçlü destekçisidir. Mersin Limanı’nda bu ölçekte bir gemiyi güvenli ve hızlı biçimde elleçleyerek, uluslararası ticaretin kesintisiz akışında önemli bir görevi başarıyla tamamladık ve yeni bir çağ başlattık. Mersin Uluslararası Limanı, East Med Hub 2 (EMH2) Terminali’nin rıhtım derinliği, yüksek kapasiteli vinçleri ve dijital operasyon yönetimi ile bu dev gemilerin sorunsuz yanaşması için gerekli tüm altyapıyı tamamlamış durumdadır. EMH2 yatırımımız Mersin’i küresel deniz ticaretinde daha da güçlü bir noktaya taşımıştır” dedi.



“Yatırımlar aralıksız sürecek”

MIP’nin 2007 yılından bu yana yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin en büyük konteyner limanlarından biri haline geldiğini vurgulayan Singh, “EMH2 ile birlikte yalnızca kapasitemizi artırmakla kalmadık, aynı zamanda Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Asya’yı birbirine bağlayan kilit bir liman olarak, Türkiye’nin küresel ticaretteki stratejik konumunun güçlenmesine katkı sağladık. Bundan sonraki süreçte Türkiye’nin dünya denizciliğindeki rekabet gücünün daha da ileriye taşımak için sorumlulukla ve kararlılıkla çalışmaya, yatırımlarımıza hız kesmeden kararlılıkla devam edeceğiz. Hedefimiz, müşterilerimize en hızlı, en güvenli ve en etkin hizmeti sunarak Mersin’i bölgesel ticarette vazgeçilmez bir aktarma merkezi haline getirmektir” diye konuştu.



MSC DITTE’nin tiger servis ağının en büyük üyelerinden biri olduğunu aktaran MSC Mersin Bölge Müdürü Uğur Tosuner ise “Gemimiz, dünya ticaretinin önemli pazarları biri olan Batı Afrika ve Uzak Doğu bölgelerine hızlı ve direkt bağlantı sağlayacaktır” ifadesini kullandı.