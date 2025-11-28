Ekol Lojistik, yapay zeka ve ileri analitiğe yöneliyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Ekol, kontrat lojistiği, ulusal dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında entegre çözümler sunuyor ve 775 bin metrekarelik kapalı alanı bulunan tesisleriyle Türkiye’nin önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alıyor. Geniş hizmet ağı sayesinde birçok sektördeki lider markaya depolama, dağıtım ve tedarik zinciri yönetimi süreçlerinde uçtan uca hizmet veriyor. 2012 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla kurulan Ekol Ar-Ge ve İnovasyon Merkezinin sektörün ilk Ar-Ge merkezi olma özelliğini taşıdığına vurgu yapan Ekol Lojistik Mühendislik İş Birimi Lideri ve İcra Kurulu Üyesi İbrahim Buyruk, “Güçlü Ar-Ge altyapımız, mühendislik ve bilişim teknolojileri alanlarındaki uzmanlıklarımızla lojistik çözümlerini uçtan uca kendi bünyemizde tasarlayıp geliştiriyor, dijital dönüşümün sunduğu fırsatları yenilikçi çözümlere dönüştürüyoruz” dedi.

Yapay zekâ ve veriyi dönüşümün merkezine koyduklarını ve Ar-Ge çözümleriyle değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt vererek sürdürülebilir büyümeyi desteklediklerine dikkat çeken Buyruk, “Ar-Ge ve inovasyon alanındaki finansal yatırımlarımızı her yıl güçlendirerek sürdürüyoruz. 2024 yılında bu çalışmalar için 144,3 milyon TL kaynak ayırdık. Ar-Ge merkezimizde görev yapan 116 kişilik ekibimiz, durmaksızın yenilik üretmeye devam ediyor. Geliştirdiğimiz çözümleri fikri mülkiyet haklarıyla koruma altına alıyoruz. Sektörümüze katma değer sağlayacak teknolojiler geliştirmek amacıyla patent süreçlerine büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda, 2023’te 3 ve 2024’te 3 olmak üzere toplam 6 tescilli patent; ayrıca 2023 yılında 2 ve 2024 yılında 1 olmak üzere toplam 3 tescilli faydalı model ile teknolojik yetkinliklerimizi daha da ileriye taşıdık” diye konuştu.

Ar-Ge’de yapay zeka ve ileri analitik önceliği

Yapay zeka ve ileri analitik uygulamalara odaklanacaklarını da belirten Buyruk, “2025 ve sonrasına yönelik Ar-Ge stratejimiz kapsamında, Ekol’ün tüm operasyonlarında ölçeklenebilir değer yaratmayı hedefleyen yapay zekâ ve ileri analitik uygulamalara odaklanacağız. Makine öğrenmesiyle talep, kapasite ve iş gücü tahminleme; görsel yapay zekâ ile otomatik kalite kontrol ve süreç doğrulama; dijital ikiz çözümleri ile dağıtım ağı ve depo akışlarının optimizasyonu; ayrıca müşteri ve iç kullanıcı deneyimini iyileştiren üretken AI tabanlı chatbot/asistan uygulamaları öncelikli teknoloji alanlarımızı oluşturuyor. Ekol, fiziksel otomasyonu dijital zekâyla birleştirerek yüksek otomasyonlu, veriyle yönetilen lojistik ekosistemlerini yaygınlaştırmayı ve klasik 3PL anlayışını aşarak entegre teknoloji odaklı bir lojistik çözüm geliştiricisine dönüşmeyi hedefliyor.

Gebze’de amiral gemisi: Tulip Lojistik Merkezi

Tulip Lojistik Merkezi hakkında da bilgi paylaşan Buyruk, son olarak sözlerine şunları ekledi: Kurumsal İnovasyon Sistemi “ice” ile çalışma arkadaşlarımızdan gelen fikirler sistematik olarak değerlendirilip projelere dönüştürülüyor, böylece tabana yayılan dinamik bir yenilik ekosistemi oluşturuluyor. Önümüzdeki dönemde bu sistem, çalışan katılımını artırarak dış paydaşlarla iş birliği ağını genişletmeyi hedefliyor. Ekol’de sürdürülebilirlik ve yeşil inovasyon, Ar-Ge ve yatırım kararlarının temel kriteri olarak yönetiliyor. B Corp sertifikası hedefiyle, çevresel ve sosyal etkiler tüm iş süreçlerine entegre ediliyor. Gebze’deki 200 milyon Euro’luk Tulip Lojistik Merkezi, otomasyon ve teknolojiyle entegre bir lojistik ekosistemine dönüşecek."