Mobilefest, 4'üncü yılında 20 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacak

ExpoHIS tarafından organize edilen ve yerli bilişim firmalarının yeni teknolojilerini tanıtıp uluslararası iş birlikleri gerçekleştireceği Mobilefest İletişim Teknolojileri Fuarı ve Konferansı’nın dördüncüsü 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen yurtiçi fuarlar arasına giren Mobilefest, stratejik ortakları Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB), Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) ve Yazılım Sanayicileri Derneği’nin (YASAD) destekleriyle, katılımcılarını ‘Connect to the World’ mottosu etrafında buluşturacak. 300’den fazla firma ve 20 bini aşkın ziyaretçinin gelmesinin öngörüldüğü fuar, teknoloji üreten yerli firmaların dünyaya açılmasına fırsat yaratacak.

Firmalara yüzde 60 katılım desteği

Mobilefest’in üçüncü yılında büyük bir büyümeye imza attığını ifade eden ExpoHIS Genel Müdürü Kenan Onak, “Mobilefest’te yeni teknolojileri başarılı şekilde iş modellerine adapte edip uygulayan birçok firma yer aldı. Fuarımıza katılan firmalar yaratılan iş fırsatlardan dolayı son derece memnun kaldılar. Fuar sonrası yaptıkları değerlendirmelerde gerek B2B görüşmelerin gerekse konferans programının kendileri için çok faydalı olduğunu bizimle paylaştılar. Biz de aldığımız bu geri bildirimler doğrultusunda heyecanla önümüzdeki yılın çalışmalarına başladık. Mobilefest’i dördüncü yılında yine Ticaret Bakanlığı’nın Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) programı desteği ile gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Program bilişim firmalarımıza yüzde 60 katılım desteği sağlarken, uygun şartlarda uluslararası bir fuarda yer alarak ihracat fırsatları yaratmalarına olanak tanıyor. Yola çıkış amacımız Türkiye’de uluslararası ve prestijli bir teknoloji fuarını hayata geçirmekti. Sonuç olarak Türkiye’de bir teknoloji fuarı yapıldığını dünyaya duyurduk. Bundan sonraki adımımız yabancı katılımcı, ziyaretçi ve satın almacı rakamlarını her yıl artırmak. Bunu sağlamak için önde gelen uluslararası teknoloji fuarlarına katılıp yeni bağlantılar kuruyor ve Mobilefest’i anlatıyoruz. Ticari Ataşelerimiz üzerinden de birçok ülkeye duyurularımızı yapıyoruz. Mobilefest 2024’ün bir önceki yıla göre her anlamda daha başarılı bir fuar olacağını söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

Fuarda sürdürülebilir teknolojiler öne çıkacak

Connect to the World mottosuyla gerçekleştirilecek Mobilefest 2024’e dair ilk bilgileri paylaşan Onak, şunları kaydetti: “Türkiye’de bilişim firmaları pek çok farklı alanda ürün ve hizmetler üretiyor. Fuarımızda genel anlamda tüm dijital teknolojilere yer veriyoruz. Ancak belirli alanları öne çıkartmanın yurt dışından satın almacı ve ziyaretçi getirmek açısından çok faydalı olduğunu gördük. Bu nedenle Mobilefest 2024’te telekomünikasyon, siber güvenlik, FinTech ve sürdürülebilir teknoloji konuları daha önde olacak. Özellikle sürdürülebilir teknoloji tüm dünyanın gündeminde olan ve hepimizin geleceğini ilgilendiren bir konsept. Bunun da Mobilefest kapsamında öne çıkan alanlardan birisi olması gerektiğine karar verdik. Fuar mottomuz Connect to the World ile de iki mesaj vermeye çalışıyoruz. İlk mesajımız iletişim teknolojilerinin insanları birbirlerine ve dünyaya her an ve her yerde bağlaması, diğer mesajımız da firmalarımızın Mobilefest üzerinden yurt dışında yeni fırsatlar yaratarak dünyaya açılabilmeleri.”