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2 tekerden 1 milyon rekoru

Pandemi sonrası kurye sektöründeki büyümeyle ivmelenen motosiklet pazarı, yüksek enflasyon nedeniyle otomobile erişemeyenlerin de yönelmesiyle, 10 aylık satışta milyon barajını geçti. EKONOMİ’ye konuşan MOTED Başkanı Başarı Erbaş, 2024 sonu hedeflerini yukarı yönlü revize ettiklerini belirterek, motosiklet satışlarının yılsonunda 1 milyon 300 bin adede ulaşmasını öngördüklerini açıkladı. Erbaş, “Türkiye hızlı ve emin adımlarla motosiklet üretim üssü olmaya doğru ilerliyor. Yapılan yatırımlar da bu yönde hızlandı. Geçen yıllarda sadece ‘yatırım düşünüyoruz’ diyen markalar vardı." dedi.

Aysel YÜCEL
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2 tekerden 1 milyon rekoru
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AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Pandemi sonrası kurye sektöründeki büyümeyle ivmelenen motosiklet pazarı, yüksek enflasyon nedeniyle otomobile erişemeyenlerin de tercihi olunca, 1 milyon adetlik satış rekoru iki tekerle geldi. Ekimde yıllık yüzde 31 artışla yaklaşık 106 bin adet motosiklet satılırken, 10 ayın sonunda satışlar 1 milyon 38 binin üzerine çıktı. Artık Türkiye’de en fazla satılan taşıt aracı otomobil değil, motosiklet…

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) verilerine göre, Ocak-Ekim döneminde 2 milyon 170 bin 857 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, motosiklet yüzde 50’ye yakın pay alarak en çok satılan araç türü oldu. EKONOMİ’ye konuşan MOTED Başkanı Başarı Erbaş, hedeflerini revize ettiklerini belirterek, motosiklet satışlarının yıl sonunda 1 milyon 300 bine ulaşmasını öngördüklerini açıkladı. Erbaş, büyüyen pazarın yeri ve yabancı motosiklet üreticilerinin Türkiye’ye yatırım iştahını attırdığını vurgulayarak, “Türkiye hızlı ve emin adımlarla motosiklet üretim üssü olmaya doğru ilerliyor. Yapılan yatırımlar da bu yönde hızlandı. Geçen yıllarda sadece ‘yatırım düşünüyoruz’ diyen markalar vardı. Bu yıl artık icraata geçen ve yatırım yapan marka sayısı 10’un üzerinde” diye konuştu. Kibar Holding, Honda, Doğan Trend Otomotiv ve Habaş Türkiye’de motosiklet yatırımı planlayan gruplar arasında bulunuyor.

Son 3 yılda toplamda 2,4 milyon adedin üzerinde motosiklet satışı gerçekleştiğini ifade eden Erbaş, “Artık motosikletlerin trafikte hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. Motosikletlerin trafikte rahat seyiredebilmeleri için çalışmalara hız vermeliyiz. Aksi takdirde hızlı büyüme sonrası kazaların artması ve trafik kaosu gibi sorunlar yaşayabiliriz. Belirli konularda kamuoyu bilgilendirmeleri, trafik eğitiminler ve trafik uygulamaları yeniden gözden geçirilmeli” diye konuştu.

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