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ABD'den Rus bankası Gazprombank'a yaptırım

ABD yönetimi, Rusya'nın uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla Gazprombank'a yaptırım uyguladı.

AA
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ABD'den Rus bankası Gazprombank'a yaptırım
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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını ilerletmek için uluslararası finans sistemini kullanmasını engellemek amacıyla G7 liderlerinin taahhütlerinin uygulanmasında önemli bir adım daha atıldığı aktarıldı.

Bu kapsamda 6 yabancı iştirakiyle birlikte Gazprombank'a yaptırım uygulandığı belirtilen açıklamada, bankanın Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşta ihtiyaç duyduğu askeri malzemeyi satın almasına olanak sağlayan bir kanal olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve İngiltere'nin daha önce Gazprombank'a yaptırım uyguladığı anımsatılarak, "Rus hükümeti ayrıca Gazprombank'ı, savaş ikramiyeleri dahil olmak üzere askerlerine ödeme yapmak ve Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaşta ölen Rus askerlerinin ailelerine tazminat ödemek için de kullanıyor." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Gazprombank'ın yanı sıra 50'den fazla uluslararası bağlantılı Rus bankasının, 40'ı aşkın Rus menkul kıymetler kayıt kuruluşunun ve 15 Rus finans yetkilisinin de yaptırım listesine eklendiği bildirildi.

Açıklamad

a, yaptırım uygulanan bankalarla muhabirlik ilişkilerini sürdüren yabancı finans kuruluşları için de ilişkilerini sürdürmeleri halinde yaptırım riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri uyarısında bulunuldu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu yaptırımların Rusya'nın "savaş makinesini" daha da küçülteceğini ve zayıflatacağını belirtti.

Bu kapsamlı eylemin, Kremlin'in ABD yaptırımlarından kaçmasını ve ordusunu finanse etmesini zorlaştıracağını vurgulayan Yellen, "Rusya'nın Ukrayna'daki yasa dışı ve sebepsiz savaşını desteklemek için kullandığı tüm finansal kanallara karşı kararlı adımlar atmaya devam edeceğiz." görüşünü paylaştı.

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