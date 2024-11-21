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ABD'li dev banka Citi'den TCMB yorumu: Aralıkta faiz indirimi için zemin hazırlıyor

Citigroup TCMB'nin faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede Merkez Bankası'nın Aralık'ta faiz indirimi için zemin hazırladığını belirtti.

Haber Merkezi
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ABD'li dev banka Citi'den TCMB yorumu: Aralıkta faiz indirimi için zemin hazırlıyor
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Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar TCMB’nin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 50’de tuttuğu faiz kararının ardından yayımladığı raporda faiz indirim beklentisini paylaştı.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre notta, Aralık ayında faiz indirimi için zemin hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada “Para Politikası Kurulu’nun iç talebin dezenflasyon sürecini daha çok desteklediği, hizmet enflasyonunun daha net iyileşme işaretleri gösterdiği yönündeki değerlendirmesi, maliye ve para politikası arasındaki koordinasyonun arttığına ilişkin söylemle birleştiğinde Aralık ayında faiz indiriminin masada kalmaya devam ettiğine işaret ediyor” ifadesi yer aldı.

Kasım ayı enflasyon rakamına, TL’deki harekete ve rezerv birikiminin hızına bağlı olarak ‘daha az agresif’ bir gevşemenin göz ardı edilemeyeceği belirtildi.

TCMB bugünkü toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde bıraktı. Karar metninde Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtildi.

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