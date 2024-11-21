Fitch, Vestel Elektronik'in kredi notunu düşürdü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Vestel Elektronik’in uzun vadeli Türk lirası (TL) cinsi İhraççı Temerrüt Notu’nu (IDR) 'BB-' seviyesinden 'B+' seviyesine düşürdüğünü duyurdu. Not görünümü "negatif" olarak belirlenirken, şirketin döviz cinsinden IDR notu 'B+' seviyesinde teyit edildi. Fitch, bu kararın gerekçelerini Türkiye ekonomisindeki makroekonomik zorluklar ve Vestel'in faaliyetlerini etkileyen global ve yerel faktörlerle açıkladı.

Türkiye'deki enflasyon, şirketin yerel piyasadaki performansını olumsuz etkiliyor

CNBC-e'in derlediği habere göre Fitch, Türkiye’de süregelen yüksek enflasyon ve sıkı para politikasının Vestel’in yerel piyasadaki performansını olumsuz etkilediğini belirtti. Avrupa piyasalarındaki artan rekabet de şirketin satış hacimlerini baskı altına aldı. İç talepteki zayıflığın 2024’ün dördüncü çeyreğine kadar devam etmesi bekleniyor. 2025’te ise yavaş bir toparlanma öngörülüyor.

Vestel'in gelirlerinin %60’ını Avrupa pazarına yönelik ihracattan elde ettiği vurgulanırken, Avrupa ekonomisinde toparlanmanın ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz indirimlerinin bu pazar üzerindeki olumlu etkilerinin 2026 itibarıyla daha belirgin hale gelmesi bekleniyor. Ancak kısa vadede talep görünümündeki zayıflık, şirket için bir baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Yüksek enflasyon ve rekabet marjları etkiliyor

Türkiye'deki hiperenflasyon ortamı, Vestel’in maliyetlerini artırırken, bu maliyetlerin müşterilere yansıtılmasında zorluk yaşandığına dikkat çekildi. Özellikle Çinli üreticilerin artan rekabeti, Vestel’in Avrupa pazarındaki fiyatlandırma gücünü sınırladı. Şirketin düşük marjlı özel markalı üretime odaklanması, maliyetlerin fiyatlara tam olarak yansıtılamamasına neden oluyor. Türkiye’de ise Vestel’in fiyatlandırma yeteneği genel olarak istikrarlı kaldı.

Vestel, piyasa zorluklarına yanıt olarak üç ayaklı bir strateji başlattı. Şirketin lojistik ve tedarik zincirinde tasarruf sağlamayı, ABD ve Asya pazarlarına yönelik genişleme adımları atmayı ve mobilite segmentine odaklanmayı hedeflediği açıklandı. Ayrıca, yerli bir elektrikli araç üreticisindeki hisse sahipliği ile bu alanda büyüme potansiyelini artırmayı planlıyor.

Artan borçluluk dikkat çekti

Vestel, beyaz eşya üretiminde kullanılan hammaddelerin tedarik kaynağını Türkiye yerine Çin’e yönlendirdi. Bu durum, daha kısa ödeme süreleri ve daha iyi fiyatlandırma avantajları sunarken, aynı zamanda nakliye sürelerinin uzaması nedeniyle stokların artmasına yol açtı. Şirketin 2024 boyunca işletme sermayesi çıkışlarının devam etmesi bekleniyor.

Vestel’in işletme sermayesi ihtiyaçlarının ve zayıflayan kârlılığının serbest nakit akışını (FCF) negatifte tutacağı öngörülüyor. Artan işletme sermayesi finansmanı için kısa vadeli borçlanmaya yönelen şirket, 2023 sonunda 29 milyar TL olan toplam borcunu 2024’ün ilk dokuz ayında yaklaşık 57 milyar TL’ye çıkardı. Bu artışta, 500 milyon dolar tutarındaki tahvil ihracı ve yerel tahvillerin rol oynadığı belirtildi.

Vestel’in borç yükünün ve finansal kaldıraç oranlarının daha önceki beklentilerin üzerinde olduğu ifade edildi. Fitch, şirketin 2024 sonunda EBITDA kaldıracının 4,5x, 2025 sonunda ise 4,3x seviyesinde kalacağını tahmin ediyor. Bu durum, finansal esnekliği sınırlıyor ve borçlanma maliyetlerini artırıyor.

Vestel’in faiz karşılığı (FAVÖK/Finansman Giderleri) oranının 1,7x seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu oran, artan yerel faiz oranları ve şirketin azalan kazançlarının bir sonucu olarak olumsuz bir görünüm sergiliyor. Şirketin kısa vadeli borçlarının %40’ının TL cinsinden olması, döviz kurundaki dalgalanmalara olan hassasiyetini de artırıyor.