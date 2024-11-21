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Philadelphia Fed İmalat Endeksi kasımda geriledi

ABD'de Philadelphia Fed İmalat Endeksi, kasımda eksi 5,5 değerine gerileyerek sektördeki daralmanın sinyalini verdi.

AA
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Philadelphia Fed İmalat Endeksi kasımda geriledi
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ABD Merkez Bankasının (Fed) Philadelphia Şubesi, kasım ayına ilişkin imalat endeksi verilerini açıkladı.

Banka tarafından yapılan anketin sonuçlarına göre endeks, kasımda 10,3'ten eksi 5,5 değerine indi.

Ocak ayından bu yana ikinci kez negatif değer alan endekse dair piyasa beklentisi, bu dönemde 7,4 değerinde gerçekleşmesi yönündeydi.

Yeni sipariş endeksi, kasımda 5,3 puan azalarak 8,9'a geriledi. Sevkiyat endeksi de aynı dönemde 2,9 puan azalışla 4,5'e düştü.

İstihdam endeksi ise bu dönemde eksi 2,2 değerinden 8,6'ya çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endekslerinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.​​​​​​​

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