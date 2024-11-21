Capital Economics: Türkiye'de faiz indirimi hala uzakta

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı toplantısı faiz kararını açıkladı. Toplantıdan faizde değişiklik kararı çıkmazken, karar metninde de gelecek döneme yönelik işaretler arandı. Buna yönelik ekonomistlerin yorumları öne çıkarken, faiz indirimi olasılığının görüldüğü dikkat çekti.

Capital Economics analisti Nicholas Farr, TCMB’nin faizi sabit tutmasının ardından yaptığı değerlendirmede, Türkiye'de faiz oranlarının düşürülmesinin hala uzak olduğunu belirtti.

Farr, bankanın temkinli olmaya devam ettiğini söylüyor ve enflasyonda daha fazla düşüş işareti görülene kadar politikanın daraltıcı olmaya devam edeceği yönündeki yorumlara işaret ediyor.

Farr'a göre bu da faiz yapıcıların borçlanma maliyetlerini en erken 2025'in ilk çeyreğinin sonuna kadar düşürmeye başlamayacağını gösteriyor.