Faiz indiriminin kapısı aralandı mı? Ekonomistler değerlendirdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Kasım 2024 faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından değişim çıkmadı. Mart 2024’te yüzde 50 seviyesine çıkan politika faizi 8 aydır aynı seviyede bulunuyor.

Faiz kararının ardından faiz indirimine yönelik sinyal arayışları öne çıktı. Karar metnini inceleyen ekonomistler ne dedi? İşte, ekonomistlerin faiz kararı yorumları:

Prof. Dr. Ali Hakan Kara, “Merkez Bankası Aralık indiriminin kapısını bir tık daha araladı, fakat temkinli konuşarak bir indirim olsa dahi bunun sınırlı olacağını (250 baz puandan düşük) ima etti. Makul karar, makul iletişim” dedi.

Dr. Burcu Aydın, paylaşımında şu yorumu yaptı:

“TCMB, faiz kararını veriye bağlı alacağını metne ekledi. ‘…politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.’ Benzer ihtiyacı TEPAV değerlendirme notumuzda iletmiştik. ‘Politika faizi hakkında programı tasarlayan, tasarımın hayata geçmesi kararını alan ve programı uygulayanlardan sadece Merkez Bankasının yorum yapması, politika faiz kararının sadece enflasyondaki gidişata bağlı olarak alındığına kamuoyunun ikna edilmesi açısından elzemdir.’”

Banu Kıvcı Tokalı, öncelikle “TCMB ’nin faiz notunda değişiklikler görüyoruz. Enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği; hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyallerin belirginleştiği belirtiliyor. İşlenmemiş gıda enflasyonu ise yüksek kalıyor” derken, ardından da “+Sıkı para politikasının sürdürüleceği ifadesi korunuyor; ancak burada da 'öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği kadar' ifadesi kullanılıyor ki; politika kararlarında, gelecek dönem enflasyonunun dikkate alınacağını anlıyoruz” paylaşımını yaptı.

Prof. Dr. Yakup Küçükkale, “Karar çıktı: Pas... Bence doğru karar. Umarım benzer bir basireti Aralık ayında da sergilerler...” yorumunu yaptı.

Prof. Dr. Emre Alkin, tek kelime ile “Şaşırtmadı” ifadesini kullandı.

Orkun Gödek, karar için sadece “Sinyal” yorumunu yaptı.

Murat Sağman, “Merkez Bankası kasım ayı toplantısında faizi yüzde 50’de bıraktı. Metine göre Aralık ayında faiz indirimi beklentisi yükselmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.

Dr. Emrah Ahi, “Faiz indirimi geliyor galiba. TCMB metnindeki değişiklikler: * Maliye tarafı katkıda bulunacak. * Hizmet enflasyonunda iyileşme belirginleşti. * Gerçekleşme ve beklentilere bağlı olarak sıkı kalmaya devam edeceğiz. * Yani faizi indirsek bile hala sıkı kalmaya devam edeceğiz. * Reel faiz farkını koruyacak şekilde hareket edebiliriz. Diyorlar” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Caner Özdurak, "Metinde TCMB biz elimizden geleni yaptık, yavaş bir iyileşme var ama bundan sonrası benlik değil ortalama %25-%30 seviyesine park ederiz 2025'te bundan sonrası da kısmet diyor benim anladığım. Hangi güvercin?" dedi.

Timothy Ash, “TCMB'den gelen açıklama daha yumuşak, erken faiz indiriminin uygun olup olmadığı ilerleyen dönemde belli olacak” dedi.

Softer in terms of the statement by the CBRT - whether an early rate cut is appropriate will be determined in the future. https://t.co/mvBxTaXg37