AB birinciliği, iki tekerden geldi

AYSEL YÜCEL

Bireysel ulaşım araçları sektöründe, Avrupa liderliği motosikletle geldi. Türkiye; yılın ilk yarısında, İtalya ve Fransa gibi ülkeleri geride bırakarak ‘Avrupa’da en fazla motosiklet satılan ülke’ ünvanına kavuştu. EKONOMİ’ye konuşan sektör temsilcileri, temmuz ayında da satışların hareketli olduğuna işaret ederek, yılsonu hedeflerini yukarı çektiklerini açıkladı.

Motosiklet Endüstrisi Derneği’nin (MOTED) verilerine göre, Ocak-Haziran 2023 döneminde, trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 132’nin üzerinde artarak 426 bin 308 adete ulaştı. McD’nin Avrupa’daki 40 ülkenin performansını değerlendirdiği raporuna göre, ilk yarıda en fazla motosiklet satış yapan ülke Türkiye oldu. Yılın ilk yarısında pazarda yüzde 100’ün üzerinde artışın kaydedildiği Türkiye’deki yüksek satış performansının etkisiyle, Avrupa’da motosiklet satışları, Ocak-Haziran 2023 döneminde yıllık bazda yüzde 8,9 artış sağlayarak 1,3 milyon adede ulaştı.

Henüz temmuz ayı motosiklet satış verileri açıklanmadı ancak, EKONOMİ gazetesine konuşan MOTED yetkileri, temmuz ayında da motosiklet satışlarının hareketli geçtiğine işaret ederek, yılın ilk yedi ayında pazarın 500 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaştığını kaydetti.

Otomobille makas kapanıyor 3 bin adet fark var

Türkiye’de otomobil ve motosiklet satışları arasındaki makas da giderek daralıyor. 426 bin adet motosikletin satıldığı yılın ilk altı aylık döneminde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD) verilerine göre, 429 bin adet otomobil satıldı.

Yıl sonu hedefleri yukarı çekildi

Beklentilerin üzerinde seyreden satışlara paralel, motosiklet sektörü temsilcileri de yılsonu hedeflerini yukarı yönlü revize etti. Gazetemize konuşan MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, 2023 sonunda Türkiye’de motosiklet satışlarının 700 bin adetin üzerine çıkmasını öngördüklerini söyledi. Böylece Türkiye, tarihindeki en yüksek yıllık motosiklet satış rakamına ulaşmış olacak. Öztürk, yüksek satışların markaların Türkiye’de yatırım yapma iştahını da artırdığına vurgu yaparak, “BMW gibi bazı markalar Türkiye’de üretim yapmak için çalışmalar yapıyor” dedi.

■ “AVRUPA’DA TALEP DÜŞÜYOR, TÜRKİYE’DE ARTIYOR”

Motosiklet sektörünün önde gelen temsilcilerinden Yamaha Motor, MAX ailesinin en yenileri XMAX 250 ve XMAX 250 Tech MAX ağustos ayı itibari ile Yamaha Motor Türkiye’de satışa sundu. Yeni modellerin lansmanında konuşan Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, motosikletin değişen ekonomik koşullar ve çevresel faktörler nedeniyle artık sadece hobi olmaktan çıktığını ve bir ihtiyaç haline geldiğini vurgulayarak, “Motosiklet pazarı son 3 yılda çok hızlı bir büyüme trendine girdi. Bu ilgi özellikle iş yaşamının daha mobil hale gelmesi, büyük şehirlerden küçük şehirlere göçün artması ile daha hobi odaklı yaşamın öne çıkması ve motosikletin merkezileşmesi, akaryakıt fiyatlarındaki artış, şehir trafiğindeki yoğunluk gibi nedenlerle en üst seviyeye ulaştı. Talepte çok ciddi artış var” diye konuştu. Üniversite mezunlarının otomobile erişmekte zorlandığı için motosiklete yöneldiğine dikkat çeken Kaya, otomobilin aksine motosiklette yatırım amaçlı alımların da devam ettiğinin altını çizdi. Kaya, “Türkiye dışında başka hiçbir ülkede motosiklet yatırım aracı haline dönüşmedi. Sattığımız motosikletlerin yüzde 30’ü servis hizmeti almıyor. 1000 km bakımına girmeyen bu araçlar belli ki yatırım amaçlı alınıyor ve garajlarda bekletiliyor” diye konuştu. Avrupa’da ise resesyon nedeniyle talebin yavaşladığını dile getiren Kaya, “Fırsatları değerlendiriyoruz, özellikler Rusya- Ukrayna savaşı sonrası Kuzey Avrupa’daki talep daralması nedeniyle bazı modelleri Türkiye’yi getirdik. Yine de talebe yetişemiyoruz. Bu sorunların 2024 yılında toparlanacağını düşünüyoruz” dedi.