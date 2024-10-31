AB ve ABD'de talep düşmüştü: Stellantis'in net gelirlerinde yüzde 27'lik kayıp

Stellantis, 30 Ekim'e kadar olan üç aylık dönemde net gelirlerini 33 milyar Euro (1,2 trilyon Türk Lirası) olarak açıkladı. Bu rakam geçen yılki 45 milyar Euro (1,67 trilyon Türk Lirası) ile karşılaştırıldığında yüzde 27'lik bir düşüş anlamına geliyor.

Jeep, Fiat, Peugeot ve Citroën gibi çeşitli markaların sahibi olan şirket, üç aylık raporda, sonuçların, esas olarak yıldan yıla yüzde 20 oranında azalan düşük sevkiyatlardan kaynaklandığını aktardı.

Avrupa'nın en büyük ikinci otomobil üreticisi, Güney Amerika hariç tüm bölgelerden elde ettiği gelirlerde çift haneli düşüşler bildirdi. Kuzey Amerika'da gelirler yüzde 42 düşüşle 12,4 milyar Euro'ya (461,3 milyar Türk Lirası) geriledi. Avrupa gelirleri yüzde 12 düşüşle 12,5 milyar Euro'ya (465 milyar Türk Lirası) indi.

Düşük sevkiyatlar kısmen yeni ürünlerin piyasaya sürülmesindeki eksikliklerden ve özellikle sevkiyatların yüzde 36 oranında azaldığı Kuzey Amerika'da aşırı şişirilmiş stokları azaltma çabalarından kaynaklanıyor.

Stellantis tarafından yapılan basın açıklamasında, "2024 yılının üçüncü çeyreği, küresel ürün geçişinin başlamasıyla birlikte çeşitli modellerde üretim boşluklarını, planlanan Kuzey Amerika envanter azaltımlarını ve zorlu Avrupa pazar ortamından kaynaklanan rüzgarları içeriyordu," denildi.

Şirket bu yıl dünya çapında 20 yeni ürün lansmanı gerçekleştirecek.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre, şirketin CFO'su Doug Ostermann basın açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "2024 yılının 3. çeyreğindeki performans, potansiyelimizin altında olsa da, operasyonel sorunlara yönelik ilerlememizden, özellikle de anlamlı bir şekilde azaltılan ve yıl sonu hedeflerine doğru gelişen ABD stoklarından ve ABD pazar payının istikrara kavuşmasından memnuniyet duyuyorum."

Associated Press'in (AP) aktardığı habere göre Ostermann, ABD pazar payının temmuzda yüzde 7'den eylülde yüzde 8'e yükseldiğini ve bu ay yüzde 10'a ulaşma yolunda olduğunu söyledi.

"Envanterimizin normalleşmesi, işi tekrar hizaya getirmek ve 2025'e güçlü bir başlangıç yapmamızı sağlamak için olmamız gereken yer için çok önemli" dedi.

Son olarak, "Avrupa'da, katı kalite gereklilikleri bazı yüksek hacimli ürünlerin piyasaya sürülmesini geciktirdi, ancak zorlukları çözme konusunda kaydedilen ilerlemeyle birlikte, nesilden nesle yeni ürün dalgamızın 2025 ve sonrasına getirdiği önemli ölçüde genişlemiş erişimden yakında faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

Son iki buçuk yıldır Stellantis'in Çin'deki faaliyetlerinden sorumlu olan Ostermann, Kuzey Amerika ve Avrupa'daki yeni operasyon başkanlarını da içeren bir yönetim değişikliğinin parçası olarak bu ay CFO rolüne atandı.

Bu hamleler, otomobil üreticisinin 2024 yılı için kâr uyarısı yapmasının ardından geldi. Şirket, sektördeki daha geniş çaplı durgunluk ve artan Çin rekabeti ortamında ABD operasyonlarını canlandırmak için yatırımlar yaptığını açıkladı.

Şirket, Kuzey Amerika'daki Birleşik Otomobil İşçileri sendikasının grev tehdidiyle karşı karşıya kalırken, Fiat, Maserati ve Alfa Romeo'nun anavatanındaki üretim kesintileri nedeniyle İtalyan milletvekillerinin baskısı altında.