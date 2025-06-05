BYD'nin indirimleri dengeleri bozdu! Çin'den sektöre müdahale hazırlığı

Çin'de otomotiv sektöründe son dönemde artan yoğun fiyat rekabeti, hem şirketlerin mali yapısını hem de borsa performanslarını olumsuz etkiledi. Özellikle elektrikli araç üreticisi BYD’nin yüzde 30'u aşan indirim kampanyalarıyla başlattığı agresif rekabet ortamı, sektörde ciddi dengesizliklere yol açtı. Bu gelişmelerin ardından Pekin yönetimi, piyasa istikrarını sağlamak amacıyla yeni düzenlemeler için harekete geçti. Çin Ticaret Bakanlığı, sektöre yön verecek önlemler üzerinde çalışıldığını açıkladı.

Diğer yerli üreticilerin satış hızlarında belirgin düşüşler yaşandı

Dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden biri olan BYD’nin uyguladığı agresif indirim politikası, markanın satışlarını önemli ölçüde artırdı. Ancak bu hamle, diğer yerli üreticilerin satış hızlarında belirgin düşüşlere ve hisse senetlerinde sert değer kayıplarına yol açtı. Özellikle yeni girişimler ve orta ölçekli üreticiler bu fiyat savaşından ciddi biçimde etkilenirken, sektörde sürdürülebilirlik tartışmaları yeniden gündeme taşındı.

Düzenleyici adımlar atılacak

Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, otomobil tüketim piyasasında yaşanan yoğun rekabetin ortaya çıkardığı sorunların inceleneceği ve sektör temsilcileriyle toplantılar yapılacağı belirtildi. Bakanlık, “Otomobil tüketim piyasasındaki politika rehberliğini hızlandıracağız” diyerek, fiyatlandırma stratejileri, rekabet dengesi ve tüketici korunması gibi başlıklarda düzenleyici adımların atılacağını duyurdu.

Bakanlık, piyasa istikrarının korunması amacıyla "rekabet ayarlamaları" yapılacağını da bildirdi. Bu kapsamda aşırı fiyat indirimlerinin yol açtığı dengesizliklerin önüne geçilmesi, rekabetin daha sürdürülebilir ve adil bir çerçeveye oturtulması hedefleniyor.