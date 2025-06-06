BYD’nin indirim stratejisi ters tepti: Değer kaybı 20 milyar doları aştı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, geçtiğimiz ay fiyatlarında yüzde 34’e varan indirimlere gitti. Ancak bu agresif satış stratejisi yatırımcılar üzerinde olumlu etki yaratmadı. Hong Kong borsasında işlem gören BYD hisseleri son iki haftada yüzde 13 düşerken, şirketin piyasa değerinden 20 milyar dolardan fazla eridi.

Hedefin yalnızca yüzde 32’sine ulaşabildi

Bloomberg'in haberine göre şirketin 2025 yılı için belirlediği 5,5 milyon araçlık satış hedefinin gerçekleşme olasılığı, mevcut satış temposuyla sorgulanmaya başlandı. BYD, yılın ilk beş ayında bu hedefin yalnızca yüzde 32’sine ulaşabildi. Çin’in yavaşlayan ekonomisi ve tüketici ilgisinin zayıf kalması, şirketin yeni modellerine olan talebi sınırlıyor.

Xpeng, Leapmotor ve Geely gibi rakip firmalar, hem daha cazip fiyatlarla hem de gelişmiş özelliklerle tüketicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Özellikle Geely’nin Xingyuan ve Xingyue L modelleri Çin pazarında en çok satanlar arasında yer alırken, Leapmotor’un Mayıs ayı teslimatları geçen yıla göre iki katına çıktı.

Çin'den sektöre müdahale

Çin hükümeti de sektördeki fiyat savaşlarını mercek altına aldı. BYD dahil büyük üreticilerin yöneticileri Pekin’de toplantıya çağrılarak maliyetin altında satış yapmamaları ve aşırı indirim politikalarından kaçınmaları konusunda uyarıldı. Bu gelişmelerin ardından BYD hisseleri yüzde 2,7 oranında daha düştü.

Uzmanlara göre, elektrikli araç piyasasının olgunlaştığı bir dönemde sadece fiyat indirimleriyle sürdürülebilir satış artışı elde etmek zorlaştı. Solomons Group Yatırım Direktörü Andy Wong, “BYD’nin hisse düzeltmesi, kar marjı baskısına ve sektördeki genel zayıf duyarlılığa işaret ediyor” dedi.

İç pazar baskı altında

BYD, uluslararası pazarlarda rekor ihracat rakamlarına ulaşarak yurt dışı satışlarda başarılı bir grafik çizdi. Ancak analistler, bu durumun Çin iç pazarında beklenenden daha fazla baskı olduğunun da göstergesi olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle yılın ikinci çeyreğinde mevsimsel olarak satışların düşmesi, BYD için ek riskler barındırıyor.

Hisseler hâlâ yüksek

BYD hisseleri yıl başından bu yana yüzde 53 oranında değer kazanmış olsa da, aynı dönemde Leapmotor ve Xpeng gibi rakipler yüzde 60’ın üzerinde artış gösterdi. Şirketin hisseleri artık ileriye dönük kazanç tahminlerinin 19 katı seviyesinde işlem görüyor; bu oran yıl başında 14 seviyesindeydi.

BYD hisselerinde kısa pozisyonlar (düşeceğine yönelik) yüzde 4,4 seviyesine çıkarak son üç ayın zirvesine ulaştı. Macquarie Capital Çin Hisse Stratejileri Başkanı Eugene Hsiao, indirim kampanyalarının daha çok kısa vadeli trafik yaratmaya yönelik olduğunu belirterek, “BYD, bu stratejinin uzun vadeli büyüme için sürdürülebilir olmadığının farkında” yorumunu yaptı.