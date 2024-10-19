ABD’li elektrikli araç devi Tesla için kötü haber! Soruşturma başlatıldı
Amerikan devi Tesla 2.4 milyon aracı için inceleme başlatıldı. Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Kendi Kendine Sürüş (FSD) sisteminin devrede olduğu dört kazayı soruşturuyor. İncelemeye en son ürünü Cybertruck da dahil edildi.
Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın CEO'su olduğu ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla’nın başı soruşturmalarla dertte. ABD otomotiv güvenliği düzenleyicisi Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) 2.4 milyon Tesla aracını mercek altına aldı.
2.4 milyon Tesla’yı kapsayan soruşturma başlatıldı
NHTSA, Tam Kendi Kendine Sürüş (FSD) sisteminin devrede olduğu dört kaza raporu sonrasında yaklaşık 2.4 milyon Tesla (TSLA) aracı için soruşturma başlattığını duyurdu.
Tesla’nın karıştığı dört kaza raporu başını ağrıtacak
NHTSA, FSD’nin devrede olduğu sırada “azalmış yol görüşü” olan bir alana giren Tesla’nın karıştığı dört kaza raporu tespit ettiğini açıkladı. Düzenleyici kurum, azalan görüşün güneş parlaması, sis veya havadaki tozdan kaynaklandığını belirtti. Kazalardan birinde aracın bir yayaya çarparak ölümüne neden olduğu da eklendi.
NHTSA didik didik araştırıyor
NHTSA, soruşturmanın FSD’nin azalan görüşü algılama ve buna yanıt verme yeteneğini değerlendireceğini ve ayrıca FSD’nin azalan görüş koşullarında kullanıldığı başka kazaların meydana gelip gelmediğini belirleyeceğini söyledi.
Elon Musk’ın son gözdesi Cybertruck soruşturmaya dahil edildi
Soruşturma, en son ürünü Cybertruck da dahil olmak üzere tahmini 2.4 milyon Tesla aracını kapsıyor.