Alman otomotiv devlerinin kârları eridi!

Almanya otomotiv sektörünün devleri ilk çeyrek karlarını açıkladı. Mercedes ve Volkswagen’de karların gerilediği görüldü.

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz'in faaliyet karı, ilk çeyrekte Çin'deki zayıf lüks otomobil satışları nedeniyle azalırken, şirket ABD tarafından açıklanan tarifelerin kazançlarını olumsuz etkileyebileceğini bildirdi.

Mercedes-Benz, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Şirketin ocak-mart döneminde düzeltilmiş faaliyet karı (FAVÖK), geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,7 azalışla 2 milyar 289 milyon Euroya geriledi. Şirketin net karı ise yaklaşık yüzde 43 düşüşle 1 milyar 731 milyon Euro’ya indi.

Söz konusu dönemde satışlar yüzde 7,41 azalarak 33,22 milyar Euro’ya geriledi.

Araç teslimatları da geriledi

Alman üreticinin araç teslimatları, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,6 düşerek 446 bin 300 adede geriledi.

Şirket açıklamasında, ABD tarafından otomobil ithalatına yönelik açıklanan gümrük tarifelerinin tamamının yürürlüğe girmesi ve yıl sonuna kadar yürürlükte kalması durumunda Mercedes-Benz'in faaliyet karının, serbest nakit akışının ve satış gelirlerinin “olumsuz etkileneceği” belirtildi.

Açıklamada, “Tarife politikaları, hafifletici tedbirler ve bunların özellikle müşteri davranışları ve talep üzerindeki potansiyel doğrudan ve dolaylı etkilerine ilişkin mevcut oynaklık, yılın geri kalanı için iş gelişimini güvenilir bir şekilde değerlendirmek için çok yüksek.” ifadeleri yer aldı.

Volkswagen’in kârı da yüzde 37 geriledi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı Çin'de zayıflayan talep, Avrupa’daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte yıllık yüzde 37 düştü.

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

Buna göre, grubun, 2024’ün ilk çeyreğinde 75 milyar 461 milyon Euro olan satış geliri, 2025’in ilk çeyreğinde Çin dışındaki pazarlarda artan araç satışlarıyla yüzde 2,8 yükselerek 77 milyar 558 milyon Euro’ya çıktı.

Şirketin faaliyet karı yüzde 37 azalışla 2 milyar 873 milyon Euro olurken net karı yüzde 40,6 düşüşle 2 milyar 186 milyon Euro’ya geriledi.

Volkswagen Grubu’nun vergi öncesi karı Çin'de zayıflayan talep, Avrupa’daki fabrikalarda artan maliyetler ve kapasite fazlalığı ile ilk çeyrekte yüzde 40 düşüşle 3 milyar 109 milyon Euroya indi.

Geçen yıl ilk çeyrekte yüzde 6 olan kâr marjı (karın ciroya oranı) ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3,7’ye indi.

Çin'de satışlardaki düşüşler etkili oldu

Volkswagen Grubu'nun faaliyet karındaki düşüşte yeniden yapılandırma maliyetleri ile birlikte elektrikli araçlar için batarya maliyetleri ve Çin'de satışlardaki düşüşler etkili oldu.

Şirket, siyasi belirsizlik, artan ticaret kısıtlamaları ve emisyon düzenlemelerini gerekçe göstererek bu yıl net nakit akışı ve net likiditenin yıllık tahminlerin alt sınırında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. ABD'nin gümrük tarifeleri tahminlere dahil edilmedi.

Volkswagen bu yıl faaliyet karının artan zorluklar nedeniyle tahmininin alt sınırı olan yüzde 5,5’e yakın olmasını beklediğini duyurdu.

Açıklamada, "Zorluklar özellikle siyasi belirsizlik, artan ticari kısıtlamalar ve jeopolitik gerilimler, artan rekabet, değişken emtia, enerji ve döviz piyasaları ve emisyonlarla ilgili daha sıkı gerekliliklerle karakterize edilen bir ortamdan kaynaklanacaktır." denildi.

Grup, ilk çeyrekte araç teslimatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,9 artarak 2,1 milyona yükseldiğini bildirdi.

Alman üreticinin Çin'deki satışlardaki keskin düşüşler, şirketin üretim kapasitesini büyük ölçüde azaltmasına neden oluyor.

Öte yandan, Volkswagen Grubu’nun faaliyet karı Çin'le zorlu rekabet ve yüksek yapılandırma maliyetleri nedeniyle geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 15,4 azalışla 19,06 milyar Euroya gerilemişti. Şirketin net karı da yüzde 31 düşüşle 12,4 milyar Euroya inmişti.

Volkswagen Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Volkswagen Grubu'nun hızla değişen dünyada başarılı olabilmesi için rekabetçi bir maliyet yapısı sağlaması gerektiğini belirterek, "Küresel ekonomik koşullar şu anda bu kadar belirsiz olduğu için kontrolümüz altındaki kaldıraçlara odaklanmak daha da önemli hale geliyor" ifadesini kullandı.