Anadolu’nun büyüyen markası Sadık Grubu hedef büyüttü

Nihat Delibaşı / DENİZLİ

Sadık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Cihan Mersin, Renault ve Dacia satış ve servis yetkili bayilikleri bulunduğu otomotiv sektöründe Sadık2 markası ile ikinci elde de söz sahibi olduklarını vurguladı. Mersin, “Yıllardır hizmet verdiğimiz ikinci el sektöründe Denizli ile Uşak’ta her marka, model ile araç çeşitliliğini ve araç adetlerini daha da yukarı taşımaktayız. 2. El’de farklı illerde yeni yatırımlarımız ile büyümeye devam ediyoruz. Ayrıca ikinci el araç alım satım işlemleri sırasında güvenilir hizmet sunabilmek adına TÜV SÜD D-Expert güvencesi ile Ekspertiz Merkezimiz bulunmaktadır. Avrupa standartlarında hizmet verdiğimiz merkezimizde, üst düzey teknolojik ekipmanlar eşliğinde tarafsız bakış açımız doğrultusunda net sonuçlara ulaşılabilmektedir” dedi. Otomotiv sektöründeki en güncel yatırımlarının 17 dünya markası ile lastik alanında gerçekleştiğini kaydeden Mersin, “Sadık Grubu güvencesi ve kalitesiyle Lastikpark markasını da bünyemize dahil ettik” dedi. Uzun ve kısa vadede hem filo hem bireysel olarak araç kiralama hizmeti sunduklarını da belirten Mersin, sigorta sektöründeki güvenilirliklerini de Axa Sigorta, Aksigorta, Allianz Sigorta, Anadolu Sigorta ve Mapfre ile pekiştirdiklerini belirtti.

Türkiye’ye enerji dağıtıyor

Sadık Petrol olarak akaryakıt sektöründe Petrol Ofisi, Total, Opet, Aygaz ve Shell markalarında 7 istasyonları bulunduğunu kaydeden Cihan Mersin, “Ayrıca bu markaların Türkiye ticari satışlar dağıtımını gerçekleştirmekteyiz. Sadık Petrol olarak Aliağa, Antalya, Mersin, Kırıkkale, Samsun, Giresun, Trabzon, Güvercinlik, Gebze ve Marmara Ereğlisi dolum tesislerini kullanarak tüm Türkiye’ye ikmal lojistiği sağlamaktayız. Sadık Ticari Yakıtlar ile Türkiye’nin en büyük projelerinde; İstanbul’da 3. köprü ve bağlantı yolları, 3. Hava Limanı, Marmaray ve Filyos limanı projelerinde yer almış ve halen önemli projelerin akaryakıt ikmalini yapmaktayız. Her geçen gün büyümeye devam eden lojistik ağımız ile karayolları, lojistik, hafriyat, hazır beton, maden ocakları gibi önemli sektörlere ikmal sağlıyoruz. Lojistik ağımızı yeni çekici ve dorseler ile güçlendirmeye devam ediyoruz. Toptan madeni yağda da Petrol Ofisi Madeni yağlarını, gelişmiş lojistik ağımız, güçlü altyapımız ve uzun yıllara dayanan operasyonel hizmet deneyimimiz ile müşterilerimize ulaştırıyoruz. Aynı zamanda filo müşterilerine ve bireysel kullanıcılara Adblue dökme ve ambalaj olarak da satışımız bulunmaktadır. Yine Petrol Ofisi distribitörlüğünde yol ve inşaat çalışmalarında bitüm hizmeti vermekteyiz. Petrol Ofisi ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Taşıt Tanıma Merkezi (TTM) hizmetiyle de filo sahibi işletmelerin akaryakıt ihtiyaçlarında hızlı, rahat ve güvenilir çözümler sunmaktayız” dedi.

Tüm sektörlerde başarı odaklı yaklaşım

Her geçen yıl bünyesine yeni yatırım alanları ekleyen grubun en önemli hedeflerinden birini tarım sektöründe de söz sahibi olmak olarak açıklayan Mersin, “Grup olarak elde ettiğimiz başarıları, Fortune 500, Capital 500, Anadolu 500 gibi Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı araştırma listelerinde görmek mümkün. Her yıl daha üst sıralarda yer aldığımız ödüllerimize son olarak Sadık Tarım markamız ile elde ettiğimiz başarımız da eklendi. ''Erken Hasat Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı'' kategorisinde Altın Ödülü, ''Olgun Hasat Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı'' kategorisinde Gümüş Ödülüne layık görüldü” dedi.