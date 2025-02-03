Avrupa’nın otomobil devleri 80'lere dönüyor! Markalar retro modeller için gaza bastı

Büyük otomobil tutkusu sona eriyor. Dünyada küçük araç furyası başladı. Çinli üreticilerin, uygun fiyatlı teknolojiyle donatılmış araçları ilgi görürken, artan trafik ve park sorunları ile akaryakıt fiyatlarının yükselişi Avrupalı otomobil üreticilerini 80’lerin efsane küçük arabaları kozunu oynuyor.

Yüksek teknoloji, konfor ve güvenlik donanımlarını 80’li yılların asarımlarıyla buluşturan markalar, fiyat konusunda da Çinlilerle rekabet etmeye hazırlanıyor.

Avrupa’da Çin paniği önlemleri getirdi

Çinli üreticiler Avrupa pazarında da hızlı bir büyüme trendi yakaladı. Giderek artan pazar payları yüzyılı deviren birçok otomobil üreticisini sanayi anlamında da tehdit etmeye başladı. Öte yandan Avrupa Birliği, Çin’den ithal edilen elektrikli araçların devlet sübvansiyonlarıyla desteklendiğini ve bu durumun AB pazarında haksız rekabete yol açtığını belirterek, Ekim 2024’te Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik bir anti-sübvansiyon soruşturması başlattı ve bu kapsamda Çinli üreticilere uygulanan ithalat vergilerini yüzde 17 ila yüzde 36,3 arasında değişen oranlarda artırdı. Bunların yanı sıra Avrupalı otomotiv üreticileri ise peş peşe ek vergi politikalarına karşı olduklarını açıkladılar.

Retro modelleri tekrar gün yüzüne çıkıyor

Gelişmiş bölgelerde artan trafik ve park sorunlarının yanı sıra gün geçtikçe yükselen yakıt fiyatları, büyük otomobillere olan tutkusuyla tanınan ABD pazarı dâhil tüm dünyada küçük sınıf araçlara olan ilgiyi artırdı. Türkiye’nin haberine göre, müşteri trendlerini çok iyi analiz eden Avrupalı üreticiler, geçmiş dönemlerde büyük beğeni toplayan retro modelleri tekrar gün yüzüne çıkararak müthiş bir savunma atağına kalktı. İlk olarak ikonik Fiat 500 modelinin elektrikli versiyonuyla başlayan akıma Renault ise efsaneleşmiş modeli R5’le cevap verdi. Fiat tarafından ikinci bir atak ise Grande Panda ile geldi. Öte yandan Alman üretici VW, tarihe iz bırakan sevimli minibüs modelini elektriklendirerek tekrar pazara sunarken Citroen yeni C3 modelinin tasarımıyla çok büyük beğeni toplamayı başardı.

Türkiye’de satışa çıkıyor

Tanıtım lansmanı geçtiğimiz yıl sonu yapılan Renault 5 E-Tech için MAİS AŞ Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş 2025 yılını işaret ederek “Kompakt boyutları ve kendine has tasarımıyla sokakları rengârenk hâle getiren bu modeli, yılın ilk yarısında Türkiye’de satışa sunacağız” açıklaması yapmıştı. Bu hafta düzenlenen basın lansmanıyla tanıtılan Fiat Grande Panda’nın ise haziran ayında Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Hem benzinli hibrit hem de full elektrikli seçenekleriyle pazara sunulacak Grande Panda’nın, özellikle fiyat konusunda oldukça rekabetçi olması bekleniyor. 2025 yılında B segmentinde yaşanan rekabet, diğer markalardan gelecek modellerle daha da artacak.

Renault 5 E-Tech

Fransız üretici, zamanında büyük beğeni toplayan ve bir neslin âdeta gençliğine damga vuran R5 modelini tekrar yollara çıkardı. Retro tasarımının yanı sıra yüzde 100 elektrikli motoruyla ön plana çıkıyor. Tam şarjla şehir trafiğinde 400 km’yi zorlayan yeni Renault 5 E-Tech ayrıca “Yılın otomobili” ödülüne de imza atmış durumda...

Fat Grande Panda

Avrupa genelinde 23 milyondan fazla otomobil satarak uzun yıllar liderlik ettiği B segmentininde tekrar zirveye göz diken Fiat, 80’lere imza atan ikonik modeli Panda’yı “Grande Panda” olarak güncelledi. İlginç teknolojilere sahip araç elektikli ve hibrit olmak üzere iki farklı motor seçeneği ile satışa sunulacak.