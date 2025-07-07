Elektrikli satışı beş kat arttı, hedefi revize etti

AYSEL YÜCEL

Peugeot Türkiye, 2025 yılına dair satış hedefini yukarı yönlü revize etti. Peugeot Marka Direktörü Gupse Kaplan, düzenlenen basın toplantısında, yılın ilk 6 ayında elde edilen güçlü performansın ardından minimum 73 bin adetlik hedefi 77 bin adede çıkardıklarını açıkladı. Gupse Kaplan, “12 ayda 11 model lansmanı yaptık. 2025 bizim performans modumuzun tam olarak açıldığı bir yıl olacak” dedi. Ocak-Haziran döneminde toplam otomotiv pazarının geçen yıla göre yüzde 5’in üzerinde büyüyerek yaklaşık 608 bin adetle yeni bir rekora ulaştığını hatırlatan Kaplan, “Peugeot ise 41 bin 640 adet satışla yüzde 29 büyüme kaydetti ve pazar payı yüzde 6,8 oldu” dedi. Bu sonuçla şirket, tarihinin en yüksek ilk yarı satışına ulaştı. İlk yarıda marka, hafif ticari araç segmentinde ise satışlarını yıllık bazda yüzde 82 oranında artırarak önemli bir ivme yakaladı.

Hafif ticariye “yerli” dopingi

Peugeot’nun güçlü SUV performansı önümüzdeki dönemde de ana strateji olacak. Yıl sonunda toplam satışlarının yüzde 65’inin SUV modellerden oluşması planlanıyor. Kaplan, “Hem binek hem hafif ticari araçta büyüdük. Hafif ticari araç segmentindeki Rifter modelimiz segment lideri oldu, SUV satışlarımız yüzde 24 arttı. Özellikle 2008 modelimiz B-SUV’da liderliğe taşındı. 408 modelinin globalde en çok satış yapıldığı ülke de Türkiye oldu” diye konuştu. Hafif ticari araç tarafında ise yerli üretimin etkisi öne çıkacak. Bursa’da üretimine başlanan K0 kodlu yerli Expert modeliyle segmentte daha da güçleneceklerini belirten Kaplan, hafif ticari satış payını yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti.

Elektriklide büyüme beklentiyi aştı

Elektrikli araç satışlarındaki hızlı büyümeye dikkat çeken Kaplan, “Biz yıla başlarken elektrikli araçların 120 bin adetle toplam pazardan yaklaşık yüzde 10’luk bir pay alacağını öngörüyorduk. Fakat bugün geldiğimiz noktada çok daha hızlı ivmelenen bir elektrikli araç pazarı olduğunu görüyoruz. Pazarın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturmasından hareketle bu noktada da yine yıl sonu tahminlerimize göre 180-200 bin adede gidebilecek bir elektrikli araç pazarı öngörüyoruz. Biz Peugeot olarak zaten elektrikli araçları ön plana çıkaracağımızı söylemiştik. Satışlarımızın yüzde 35’ini elektrikli ve hibrit teknolojili modellerden gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Geçtiğimiz yıla göre aslında 5 kat artırdık elektrikli araç satışlarımızı. Şu anda da sadece elektrikli modeller, binek otomobil satışlarımızın yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor. En çok elektrikli model sunan markalardan biriyiz” diye konuştu.

İspanya ile arada 800 adet var

Global ölçekte de Türkiye'nin yükselişi dikkat çekiyor. Haziran ayında Türkiye, Peugeot’nun satış sıralamasında Fransa, İngiltere ve İspanya’nın ardından dördüncü sıraya yükseldi. Kaplan, “Bu sonuç Türkiye’nin Peugeot için ne kadar kritik bir pazar olduğunu gösteriyor. Avrupa’da genel pazar yüzde 8 daralırken Peugeot pazar payını yaklaşık 1 puan artırdı. Türkiye’nin de buna katkısı oldu” ifadelerini kullandı. Türkiye ile İspanya arasında sadece 800 adetlik bir fark var.

“Tofaş’la verimlilik artacak”

Tofaş çatısı altında Stellantis markalarının birleşmesiyle operasyonel sinerjinin artacağını kaydeden Kaplan, “Satış sonrası hizmetlerden bayi yapılanmasına kadar çok daha güçlü bir yapıya geçiyoruz. Bu güç hem müşteri memnuniyetine hem de ürün gamımıza önemli katkılar sağlayacak” dedi.

Peugeot’un satışlarının yaklaşık yüzde 20’si filo kanalıyla gerçekleşirken, kredi ile yapılan satışların oranı yüzde 30 seviyesinde. Takas kampanyalarının da etkisiyle tüketicilerin önemli bir bölümü araç yenilemeye yöneliyor.

Plug-In Hybrıd atağına geçiyor

Elektrikli ürün gamını genişletme stratejisini sürdüren Peugeot, eylül ayında 3008 modelinin 1.6 Plug-in Hybrid 195 beygirlik versiyonunu Türkiye’de satışa sunacak. Temmuz ve ağustos aylarında ön siparişlerin alınacağı modelin lansmana özel fiyatı 2 milyon 110 bin TL olarak belirlendi. Önümüzdeki döneme dair yeni model planlarını da paylaşan Kaplan, 408 ve 5008 modellerinin Plug-in Hybrid versiyonlarının üzerinde çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gupse Kaplan, 208 GTi modelinin elektrikli versiyonunun ise 2026’nın ilk yarısında Türkiye’de satışa sunulmasının planlandığını belirtti.