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BYD, Avrupa'daki üçüncü fabrikasını Almanya'da mı kuracak?

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin Avrupa'da kuracağı muhtemel üçüncü montaj fabrikasını Almanya'da kurmayı değerlendirdiği belirtiliyor.

Haber Merkezi
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BYD, Avrupa'daki üçüncü fabrikasını Almanya'da mı kuracak?
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Gelişme, konuya yakın bir kaynağın Reuters'a aktardığı bilgiye dayandırıldı.

Çinli otomobil üreticileri, dünyanın en büyük otomobil pazarı olan Çin'de iç talebin azalmasının ardından düşük maliyetli otomobillerinin Avrupa'daki satışlarını artırmak için bölgede üretim ve montaj fabrikaları açmayı değerlendiriyor.

Şirketler aynı zamanda Avrupa Birliği'nin (AB) geçen yıl Çin'de üretilen elektrikli araçlara getirdikleri gümrük vergilerinden kaçınmak istiyor.

BYD, Macaristan'da ve Türkiye'de hâlihazırda fabrika kuruyor.

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