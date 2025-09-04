  1. Ekonomim
BYD satış hedefini düşürdü! Rekor dönemi sona eriyor

Çinli otomotiv devi BYD, 2025 yılı için satış hedefini yüzde 16’ya varan oranda aşağı yönlü revize etti. Hedef bu yıl için 4,6 milyon araca düştü.

Çinli otomobil üreticisi BYD, 2025 için satış hedefini yüzde 16'ya varan oranda aşağı yönlü revize ederek 4,6 milyon araca düşürdü.

BYD genişleme döneminin sona yaklaştı

Konuya yakın iki kaynak, şirketin beş yıldaki en yavaş büyümesine işaret eden bu kararla birlikte, rekorlarla dolu hızlı genişleme döneminin sona yaklaşabileceğini belirtti.

2025 hedefleri aşağıya çekildi

BYD, mart ayında analistlere 2025 için 5,5 milyon araç satmayı hedeflediğini açıklamıştı. Ancak şirket içi hedefler son aylarda defalarca aşağı çekildi. En son revize edilen rakam, geçen ay iç iletişimlerde ve bazı tedarikçilere planlama amacıyla aktarıldı.

En yavaş yıllık büyüme

Yeni hedef, geçen yıla göre yalnızca yüzde 7'lik bir artışa işaret ediyor. Bu oran, 2020'deki düşüşten bu yana en yavaş yıllık büyüme olacak. Öte yandan, BYD yılın ilk sekiz ayında orijinal 5,5 milyonluk hedefinin yalnızca yüzde 52'sine ulaşabildi. 

Şirket gerekçe paylaşmazken, kaynaklardan biri, Geely Auto ve Leapmotor gibi rakiplerle artan rekabetin baskıyı artırdığını söyledi. Nitekim geçen hafta BYD, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez çeyreklik karında yüzde 30'luk düşüş açıkladı.

Yeni hedef, analist beklentilerinin de gerisinde kaldı. Deutsche Bank, 2024 satışlarının 4,7 milyon, Morningstar ise 4,8 milyon olacağını öngörmüştü.

Çin'deki uzun süren konut krizi ve zayıf iç talep de deflasyonist baskıları artırarak sektörün genelinde satışları zorlaştırıyor.

2020-2024 döneminde satışlarını on kat artırarak 4,3 milyon araca yükselten ve General Motors ile Ford seviyesine yaklaşan BYD, artık özellikle Çin'de süregelen fiyat savaşının etkisiyle ivme kaybediyor. Ağustos itibarıyla üretim ikinci ay üst üste daraldı; bu, 2020'den bu yana ilk kez gerçekleşti.

BYD'nin 150 bin yuanın altındaki uygun fiyatlı araç satışları temmuzda geçen yıla göre yüzde 9,6 düşerken, rakibi Geely aynı segmentte yüzde 90 artış kaydetti. Geely, 2025 satış hedefini de 2,71 milyondan 3 milyona çıkardığını açıkladı.

