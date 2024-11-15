BYD Türkiye’de satışa sunulacak modellerini tanıttı! Fiyatlar belli oldu

Çinli otomotiv üreticisi BYD Türkiye’de yatırımlarına hazırlanırken, yeni modellerini Türk müşterileriyle buluşturuyor.

İlk etapta dört yeni modelini kasım ayında piyasaya sunacak Çin devi, BYD aralık ayında da iki yeni modelle Türkiye'deki ürün yelpazesini altı modele çıkarmaya hazırlanıyor.

Çin devi yeni modellerini Türkiye ile buluşturacak

İstanbul'da düzenlenen lansman toplantısıyla BYD'nin Türkiye’de satılacak yeni modellerini duyurdu. BYD Türkiye, ilk etapta dört yeni modelini Kasım ayında müşterileriyle buluşturacak.

Kasım ayında satışa sunulacak modeller belli oldu

BYD’nin Türkiye’de Kasım ayı içerisinde sunduğu yeni modeller BYD ATTO 3, SEAL U DM-i, DOLPHIN ve SEAL U EV olacak. Aralık ayında ise şirket sedan HAN ve D sedan SEAL modellerini de satışa sunarak ürün yelpazesini yıl sonuna kadar altı modele çıkaracak.

“En çok satış yapan ilk üç markadan biri olmak istiyoruz”

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, "Showroomlarımızda, 4 yeni modelimizle toplamda 6 modeli müşterilerimizle buluşturacağız. Önümüzdeki yılla birlikte BYD’nin büyümesi hız kazanacak. Böylece, üç yıl içerisinde binek otomobil pazarında en çok satış yapan ilk üç markadan biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

İşte BYD’nin Türkiye fiyatları

BYD'nin Türkiye pazarında sunduğu ilk model olan BYD ATTO 3 1,490 milyon TL lansman fiyatı ile tüketicilerle buluşacak.

BYD SEAL U DM-i lansman fiyatı 1 milyon 850 bin TL olacak.

DOLPHIN için 1 milyon 280 bin TL lansman fiyatı açıklanırken, SEAL U EV 1 milyon 790 bin lira TL oldu.