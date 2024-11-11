BYD satışta Ford’a yaklaştı! Çin devi dünyada ilk 10’a girmeye hazırlanıyor

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Michigan merkezli Ford’un küresel satış rakamlarına hızla yaklaşıyor.

BYD, bu yılın başından ekim ayı sonuna kadar 3,25 milyondan fazla araç satarak geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 36’lık bir büyüme kaydetti.

BYD'nin yükselişi devam ediyor

Sadece ekim ayında şirket, geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 36 artışla yarım milyondan fazla araç sattı.

BYD, Ford’u geçebilir

BYD’nin 2024 satışları yıl sonuna kadar yüzde 36 artarsa, satışları 4 milyonu aşacak. Ford ise 2023’te dünya genelindeki bayilerine sadece 4,4 milyon araç sattı.

Dünyadaki ilk 10 otomobil üreticisi arasına girecek

Bloomberg’in bir raporuna göre BYD artık yıllık satışlarda Ford’u geçme ve küresel olarak ilk 10 otomobil üreticisi arasındaki konumunu sağlamlaştırma şansına sahip. Habere göre Ford, son üç çeyrekte dünya çapında ortalama 1,1 milyon araç satıyor.

Üretimi hızlandırmak için 200 binden fazla kişiyi işe almıştı

BYD Başkan Yardımcısı He Zhiqi, bu ayın başlarında Weibo’da yaptığı açıklamada şirketin ağustos-ekim döneminde araç ve bileşen üretimi için 200 binden fazla kişiyi işe aldığını ve üretimi yaklaşık 200 bin araç artırdığını söyledi.

BYD’ye göre şirket, ağustos-ekim ayları arasındaki üç ayda 1,3 milyondan fazla yeni enerji aracı (NEV) üretti. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 900 bin adetti.