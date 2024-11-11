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Çin'den AB’ye misilleme: İthal edilen konyağa vergi getirilecek

Avrupa Birliği (AB) Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifelerini onaylamasının ardından misilleme geldi. Çin, AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergi getireceğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Çin'den AB’ye misilleme: İthal edilen konyağa vergi getirilecek
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Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'den ithal elektrikli araçlara ek gümrük tarifelerini onaylamasının ardından Çin, AB ülkelerinden ithal konyaklara geçici gümrük vergileri getireceğini bildirdi.

Yerel üreticilere zararı gerekçe gösterildi

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, AB ülkelerinden ithal konyağın Çin'de kaynak ülkelerden daha ucuza satıldığı, bunun yerel üreticilere zarar verdiği belirtildi.

Konyak ithalatı damping marjına bağlı vergilendirilecek

Bakanlık, 200 litreden az haznelerde taşınan üzüm bazlı konyak ithalatına, 15 Kasım'dan itibaren, damping marjına bağlı olarak yüzde 30,6 ila yüzde 39 geçici gümrük vergisi getirileceğini kaydetti.

Çin’de düşük fiyata satılıyor

Ocak ayında AB'den ithal konyağa damping soruşturması başlatan Bakanlık, soruşturmanın sonucunda AB ülkelerinden ithal konyağın düşük fiyatla satıldığı sonucuna varmış ancak "geçici olarak" herhangi bir tedbir alınmayacağını duyurmuştu.

Elektrikli otomobil misillemesi olarak değerlendiriliyor

Vergi artışı, AB ülkelerinin 4 Ekim'de yapılan oylamada Çin yapımı elektrikli otomobillere yüzde 35'e varan oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanmasına onay vermesinin ardından geldi.

AB Komisyonu, Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli araçlara sübvansiyon soruşturması başlatmıştı. Komisyon, soruşturma sonunda geçici olarak ek gümrük vergileri getirme kararı almıştı.

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