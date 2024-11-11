Renault yerine BMW, Fiat yerine Mercedes! Otomobilde plaka takılınca fiyat düşüyor

Yaklaşık 2 yıl önce otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sorunu sıfır araçlara ulaşmayı zorlaştırmıştı. Pandemi döneminde ikinci el araç pazarında fiyatlar sıfır araçları sollarken, bugünlerde ilginç bir fiyatlama yaşanıyor.

"Plaka takılır takılmaz otomobilin değeri düşüyor"

Marka ve modele bağlı olarak sıfır araca plaka takılır takılmaz fiyatları neredeyse yüzde 15-20 seviyesinde geriliyor. Araç yeni olsa bile değer kaybındaki makas giderek açılıyor.

Son 1 yılda tedarik probleminin aşılması, GSR2 paketinin getirdiği ek maliyet ve yüksek vergi yükü nedeniyle sıfır araçlarda fiyatlar sınırları zorlarken, ikinci elle aradaki makas günden güne açılıyor.

Ortalama sıfır araç yerine lüks ikinci el alınabiliyor

Diğer taraftan ikinci el fiyatlarında yaşanan düşüş lüks kategorindeki ikinci el fiyatlarını da darbe vurdu. Şimdilerde sıfır kilometre araç fiyatına, alıcı ikinci elde lüks araç alabiliyor.

Renault yerine BMW, Fiat yerine Mercedes

Örneğin sıfır kilometre Renault Clio 1.0 TCe X-Tronic fiyatına 2019 model BMW 118i, Fiat Egea 1.6 MultiJet Fiyatına 2018 model Mercedes CLA 180d, Hyundai Bayon fiyatına 2013 model Range Rover Evoque satın alınabiliyor.

Otomobilde değer kaybı yüzde 15’i aştı

Son yılların en popüler SUV’u Chery Tiggo 8 Pro Max ikinci elde yüzde 15 değer kaybı yaşarken, doğuştan elektrikli Tesla, Togg gibi otomobillerde değer kaybı ortalama yüzde 8-10 ile düşük seyrediyor.

Elektrikli araçlarda fark daha da belirginleşti

Opel Corsa-e, Peugeot 308-e, Opel Astra-e gibi içten yanmalı alternatifi olan elektriklilerde ise değer kaybı yüzde 20 gibi yüksek seviyelere ulaşıyor. Sıfır km elektrikli araçlardaki düşük ÖTV avantajı ise en dikkat çekici biçimde Mercedes EQS-Mercedes S Serisi arasında 10 milyon TL’ye yakın farkla kendini belli ediyor.

İkinci el araç fiyatları daha lüks alternatifler sunuyor

Sıfır kilometre araç pazarı bu yıl da rekora koşarken, her geçen gün yükselen fiyatlarına karşın stabil seyreden ikinci el araç fiyatları, uygun ve ilgi çekici alternatifler sunmaya başladı. Aradaki fiyat makasının açılmasındaki temel nedeni anlatan LenaCars Genel Müdürü Selçuk Nazik, "Düşük faiz politikası döneminde oluşan “Talep enflasyonuyla ihtiyacı olmayanlar dahi 2020-2023 yılları arasında otomobil satın aldı, çip, tedarik krizleri, stokçuluk derken ikinci eli sıfırdan pahalı otomobiller gördük, sıkı para politikasına geçilmesi ile birlikte faizler artınca da oluşan bu “balon patladı”. GSR2 regülasyonu doğrultusunda oluşan ek maliyetler ile sıfır araçların fiyatları; donanım, teknoloji maliyeti, üstüne döviz ve ÖTV yükü de eklenince çok yüksek seviyelere geldi. Bugün geldiğimiz noktada Hyundai Bayon fiyatına Range Rover Evoque ya da Clio fiyatına BMW 118i, Egea fiyatına Mercedes CLA, Toyota Corolla fiyatına Audi A5 satın alınabiliyor” dedi.

Değer kaybını belirleyen ilk unsur vergi dilimi

Selçuk Nazik günümüzün çok satılan otomobillerinde değer kaybına bakıldığında, Tesla Model Y’de ve Togg’da, yani doğuştan elektriklilerde değer kaybının yüzde 8-10 civarında seyrettiğini dikkat çekerek "İçten yanmalı alternatifi olan elektrikli otomobillerde ise değer kaybı yüzde 20’ye kadar yükseliyor. Burada değer kaybını asıl belirleyen unsur aslında vergi dilimi ve fiyat. Düşük vergi diliminde yer alan aracın sıfır kilometre fiyatı daha uygun olduğu için ikinci el olarak satarken çok fazla değer kaybetmiyor ve bu araçlara doğal olarak talep daha yüksek oluyor. Yani biz otomobili ikinci el satarken, sıfır alırken ödediğimiz vergiyle satmış oluyoruz, vergi yükselip fiyat arttıkça talep düşüyor, sıfır ve ikinci el arasındaki fiyat farkı açılıyor. İçten yanmalı alternatifi olmayan, yüzde yüz elektrikliler, düşük vergi diliminde satın alındığından, yine düşük değer kaybına uğruyor." dedi.

Selçuk Nazik grafiklerle değer kaybının analizini de yaptı. Nazik, "Örneğin, yüzde 10’luk dilime giren Tesla Model Y Standart Range ikinci elde değer kaybı yaşamamış aksine yüzde 3 değer kazanmış. Yüzde 50’lik ÖTV diliminde olan Tesla Model Y Long Range ise yüzde 14 değer kaybetmiş.

"İkinci elde alım fırsatı var"

Genel olarak baktığımızda parası olan tüketici için ikinci elde ciddi alım fırsatları bulunuyor. İkinci El fiyatları en düşük seviyesine indiği için bundan sonra fiyat artışları olacaktır ve son 1 ayda yüzde 3’e yakın artış olmuştur. Tabi bu artışlar enflasyonist dönemdeki kadar olmayacaktır.

Sıfır kilometre araç elbette tercih sebebi ancak artık daha konforlu ve kaliteli ikinci el alternatifleri var. Bu analizimiz aslında sıfır kilometre araç fiyatlarının ne denli yükseldiğini ortaya koyuyor.” dedi.

"Agresif sıfır kampanyaları beklemiyoruz"

İkinci el otomobil fiyatlarının 1,5 yıl içinde ortalama yüzde 20 düştüğünü ve artık dengelendiğini ifade eden Nazik, düşüşün durduğunu ve faizlerdeki düşüşle küçük yükselişler yaşanabileceğini söyledi. Sıfır kilometre araç tarafındaysan GSR’ye geçişte stok eritildiği için agresif aralık ayı kampanyaları beklemediklerini ve maliyetlere bağlı fiyat artışlarının görülebileceğini aktardı.