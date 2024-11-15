Otomotiv devi Ford araç üretimini yavaşlatıyor! Çalışanlar haftalık izinlere çıkarılacak

ABD'li otomotiv devi Ford Motor, Avrupa üretiminde kritik bir karar aldı. Elektrikli araç talebindeki yavaşlamayı gerekçe gösteren şirket Almanya’daki elektrikli modellerinin üretiminde azaltmaya gideceğini duyurdu. Capri ve Explorer modellerinin üretiminde yavaşlamaya gidecek olan şirket çalışanlarını da Noel’e kadar haftalık izinlere çıkarmayı planlıyor.

Elektriklide talebin düşmesi Ford’un kararında etkili oldu

Ford Motor Companu Almanya’daki Köln fabrikasında elektrikli Capri ve Explorer modellerinin üretimini yavaşlatıyor. Şirket, bu kararı elektrikli araç talebindeki yavaşlamaya bağlıyor. Ford sözcüsü Alman haber ajansı Deutsche Presse-Agentur’a yaptığı açıklamada, “Özellikle Almanya’da elektrikli araçlara yönelik beklenenden önemli ölçüde düşük talep, Köln Elektrikli Araç Merkezi’nde üretim hacimlerinde geçici bir ayarlama yapılmasını gerektiriyor.” dedi.

Çalışanlara izin verilecek

Üretim yavaşlaması nedeniyle Ford çalışanları Noel tatiline kadar bir hafta çalışıp bir hafta izin yapacak.

2024 başında üretime başlamıştı

Otomotiv devi Explorer EV ve Capri EV’nin üretimini 2024 başında Almanya’da başlatmıştı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verilerine göre Ford’un AB’deki yeni araç kayıtları, eylül sonuna kadar olan dokuz ayda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 15 düşüşle 236 bin 81 oldu. Sadece eylül ayında, Ford’un yeni araç kayıtları AB’de yaklaşık yüzde 10 düştü.

Ford ayrıca bu ay başında Michigan’daki Rouge Elektrikli Araç Fabrikası’nda F-150 Lightning pikap üretimini yıl sonuna kadar altı hafta süreyle durduracağını açıklamıştı.

Şirketin “Model e” olarak adlandırılan EV segmenti, üçüncü çeyrekte 1,2 milyar dolar FVÖK zararı bildirdi. Ford, segmentin tam yıl FVÖK zararının 5 milyar dolar olmasını bekliyor.