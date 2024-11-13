Anlaşma sağlandı: Almanya'da otomotiv ve mühendislik işçilerine yüzde 5,5 zam

Ülkenin en büyük metal işçileri sendikası IG Metall tarafından imzalanan yeni anlaşmaya göre, ücretler iki aşamada toplam yüzde 5.1 oranında arttırılacak, ayrıca toplu olarak kararlaştırılan ek ödenekte kalıcı bir artış sağlanacak.

Dolayısıyla nihai ücret artışı yüzde 5.5 olurken, anlaşmanın süresi de 25 ay olacak.

Bu, sektördeki 230.000 stajyerin ayda 140 euro daha fazla alacağı anlamına gelirken, IG Metall çalışanların gelecekte "zaman ve para arasında daha fazla ve daha iyi seçeneklere" sahip olacağını vurguladı.

Euronews Türkçe'nin aktardığına göre sendika ve işverenler arasındaki müzakereler 18 saat sürdü.

Mercedes-Benz, BMW, Siemens ve Thyssenkrupp gibi şirketlerde çalışan yaklaşık 3.9 milyon çalışan anlaşmadan etkilenecek.

IG Metall başlangıçta 12 aylık bir süre için yüzde 7'lik bir ücret artışı ve çalışma saatleri açısından daha fazla esneklik talep etmişti. Buna karşılık işverenler 27 aylık bir süre içinde iki aşamada yüzde 3.6'lık bir ücret artışı teklif etmişti.

Almanya genelinde yüz binlerce çalışan son birkaç hafta içinde uyarı grevlerine katıldı.