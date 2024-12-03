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Çinli ve yerli üreticilerle Rus otomotiv pazarı toparlandı

Rusya'da yeni otomobil satışları, ilk 11 ayda yüzde 44 artarak 1,4 milyon adede ulaştı. Çinli firmalar ve yerli üreticiler toparlanmada etkili oldu.

Haber Merkezi
AA
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Çinli ve yerli üreticilerle Rus otomotiv pazarı toparlandı
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Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batılı şirketlerin sevkiyatı durdurduğu Rus otomobil sektörüne ilişkin bilgilere yer verildi.

Açıklamada, yeni otomobil satışlarının kasımda 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 11 artarak 120 bine çıktığına işaret edilirken, yılın ilk 11 ayında ise yüzde 44 artarak 1 milyon 400 bine ulaştığı belirtildi.

Öte yandan, kasımda gerçekleşen yeni otomobil satışlarının ekim ayına kıyasla yüzde 29 gerilemesi ise dikkati çekti.

Rusya'da Şubat 2022'ye kadar pazar liderleri konumunda bulunan Batılı otomobil şirketleri, Ukrayna'daki savaşın başlamasıyla ülkeden çekildiğini açıklamıştı.

Bunun üzerine Rusya'da durma noktasına gelen otomobil satışları, özellikle Çinli şirketlerin ülkeye ihracatını ve yerli üreticilerin üretimlerini artırmasıyla toparlanma sürecine girmişti.

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