Elektrikli otomobilde matrah düzenlemesi tüketici için ne anlama geliyor?

Resmi Gazete’de dün yayınlanan kararla Elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi matrahlarında değişikliğe gidildi.

Buna göre motor gücü 160 kilovatın altında ve yüzde 10 Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) tabi elektrikli otomobiller için uygulanan matrah eşiği 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya yükseltildi.

Peki bu tüketici için ne anlama geliyor?

Elektrikli araçlara yönelik matrah düzenlemesi sayesinde fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan araçlar yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalacak.

Düzenleme öncesi (KDV ve ÖTV dahil) fiyatı 1 milyon 650 bin TL’nin üzerinde olan araçlar yüzde 40’lık ÖTV dilimine geçiyor ve fiyatları 2 milyon 100 bin TL’nin üzerine çıkıyordu.

Düzenlemeyle birlikte fiyatı 1 milyon 914 bin TL’ye kadar olan tüm elektrikli araçlar yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalacak ve vergi avantajını koruyacak.

Beş ya da altı model daha listeye girebilir

Cardata’dan edinilen bilgiye göre, 18 Kasım 2023 itibarıyla Türkiye’de satış yapan 16 markanın toplamda 29 elektrikli modeli yüzde 10’luk ÖTV diliminde yer alıyor.

Bu modeller arasında Togg T10X, BYD Atto 3, Renault Megane E-Tech, MG 4, Jeep Avenger, Peugeot e-2008 gibi önemli modeller bulunuyor.

Düzenleme sonrası ise listeye beş ya da altı modelin daha girebileceği öğrenildi.