En ucuz elektrikli araba hangisi? İşte elektrikli araba modelleri
Tüm dünyada elektrikli arabalara olan ilgi artıyor. Hem yakıt tasarrufu hem de çevre dostu olması nedeniyle giderek daha fazla tercih edilen elektrikli arabalar, her geçen gün yollarda daha fazla görülüyor. Benzin, dizel ya da hibrit otomobiller yerine elektrikli arabaya yönelen tüketiciler, en ucuz elektrikli araba modellerini araştırıyor.
Günümüzde elektrikli arabalara olan talep giderek artıyor. Yakıt tasarrufu sağlaması, şehir kirliliğini ve karbon emisyonunu azaltması gibi nedenlerle giderek daha fazla tercih edilen elektrikli otomobillerin sayısı yollarda da artıyor. Pek çok otomobil üreticisi artık dizel motor seçeneklerinden vazgeçerek elektrikli araba modellerini tüketicilere sunarken, tüketiciler de diğer motor seçenekleri yerine elektrikli motora sahip araçlara sahip olmayı planlıyor. Ancak Türkiye'de, özellikle de Anadolu'da şarj istasyonlarının yetersizliği gibi nedenler elektrikli arabalarına olan ilgiyi sınırlarken, Türkiye'nin otomobili Togg'un yakın zamanda yollara indirilmesinin planlanması ile şarj istasyonlarının sayısının hızlıca artacağı düşünülüyor. Bu düşünce de elektrikli araba almayı planlayanlar için önemli bir teşvik oluyor.
Türkiye'de artık pek çok otomobil markasının elektrikli arabaları ulaşılabilir durumda. Audi, Porsche, BMW, Citroen, DFSK, Hyundai, Renault, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz, Mini, Peugeot, Skywell, Subaru, Volvo gibi markaların elektrikli arabaları çeşitli fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.
En ucuz elektrikli araba
En ucuz elektrikli araba olarak Citroen'in şehir içi ulaşım için piyasaya sunduğu Ami modeli öne çıkıyor. Renault'un Zoe modeli ise en ucuz 2. elektrikli araba. Citroen'in e-C4 modeli de ekonomik elektrikli otomobiller arasında... Bu iki markayı Kona modeli ile Hyundai ve e-2008 modeli ile Peugeot ve Cooper SE modeli ile Mini takip ediyor.
İşte elektrikli araba fiyatları...
AUDI
Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.914.019 TL
Audi e-tron S line 55 quattro - 2.961.408 TL
Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.989.728 TL
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 3.037.117 TL
Audi e-Tron GT quattro - 4.016.422 TL
Audi RS e-Tron GT quattro - 5.705.993 TL
PORSCHE
Porsche Taycan - 3.649.319 TL
Porsche Taycan 4S - 4.442.010 TL
Porsche Taycan GTS - 5.420.998 TL
Porsche Taycan Turbo - 6.317.506 TL
Porsche Taycan Turbo S - 7.681.419 TL
Porsche Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL
Porsche Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL
Porsche Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL
Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL
Porsche Taycan 4S Sport Turismo - 4.590.914 TL
Porsche Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL
BMW
BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.450.600 TL
BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.240.600 TL
BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.298.900 TL
BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.322.000 TL
BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg - 2.334.300 TL
BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 2.786.800 TL
CITROEN
Citroen Ami 6 kw Elektrik Motor - 230.000 TL
Citroen e-C4 100 kW, 136 HP Shine Bold - 845.000 TL
DFSK
DFSK Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL
HYUNDAI
Hyundai Kona 100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL
Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL
JAGUAR
Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.681.402 TL
Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.931.751 TL
KIA
Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.130.000 TL
Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.280.000 TL
Kia EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT - 2.580.000 TL
Kia Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.550.000 TL
MERCEDES-BENZ
Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.865.000 TL
Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.981.000 TL
Mercedes EQE 350 4MATIC AMG - 3.086.000 TL
Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.512.500 TL
Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.938.500 TL
Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.635.500 TL
Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC AMG+ - 1.974.000 TL
Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 4.113.000 TL
Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 5.700.000 TL
Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 6.175.500 TL
MINI
MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 916.298 TL
PEUGEOT
Peugeot e-2008 GT 100kW (136hp) - 905.000 TL
RENAULT
Renaut Zeo Zen 80 kW Z.E. 50 - 829.900 TL
SKYWELL
Skywell ET5 Premium Line - 1.299.000 TL
Skywell ET5 Premium Plus - 1.599.000 TL
SUBARU
Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL
SubaruSolterra e-Xclusive - 1.738.487 TL
Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL
VOLVO
Volvo XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.735.567 TL
Volvo C40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate 231 HP- 1.773.327 TL
Volvo C40 Recharge, P8 Twin motor, Ultimate 408hp - 1.946.284 TL