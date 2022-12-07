En ucuz elektrikli araba hangisi? İşte elektrikli araba modelleri

Günümüzde elektrikli arabalara olan talep giderek artıyor. Yakıt tasarrufu sağlaması, şehir kirliliğini ve karbon emisyonunu azaltması gibi nedenlerle giderek daha fazla tercih edilen elektrikli otomobillerin sayısı yollarda da artıyor. Pek çok otomobil üreticisi artık dizel motor seçeneklerinden vazgeçerek elektrikli araba modellerini tüketicilere sunarken, tüketiciler de diğer motor seçenekleri yerine elektrikli motora sahip araçlara sahip olmayı planlıyor. Ancak Türkiye'de, özellikle de Anadolu'da şarj istasyonlarının yetersizliği gibi nedenler elektrikli arabalarına olan ilgiyi sınırlarken, Türkiye'nin otomobili Togg'un yakın zamanda yollara indirilmesinin planlanması ile şarj istasyonlarının sayısının hızlıca artacağı düşünülüyor. Bu düşünce de elektrikli araba almayı planlayanlar için önemli bir teşvik oluyor.

Türkiye'de artık pek çok otomobil markasının elektrikli arabaları ulaşılabilir durumda. Audi, Porsche, BMW, Citroen, DFSK, Hyundai, Renault, Jaguar, Kia, Mercedes-Benz, Mini, Peugeot, Skywell, Subaru, Volvo gibi markaların elektrikli arabaları çeşitli fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

En ucuz elektrikli araba

En ucuz elektrikli araba olarak Citroen'in şehir içi ulaşım için piyasaya sunduğu Ami modeli öne çıkıyor. Renault'un Zoe modeli ise en ucuz 2. elektrikli araba. Citroen'in e-C4 modeli de ekonomik elektrikli otomobiller arasında... Bu iki markayı Kona modeli ile Hyundai ve e-2008 modeli ile Peugeot ve Cooper SE modeli ile Mini takip ediyor.

İşte elektrikli araba fiyatları...

AUDI

Audi e-tron Advanced 55 quattro - 2.914.019 TL

Audi e-tron S line 55 quattro - 2.961.408 TL

Audi e-tron Sportback Advanced 55 quattro - 2.989.728 TL

Audi e-tron Sportback S line 55 quattro - 3.037.117 TL

Audi e-Tron GT quattro - 4.016.422 TL

Audi RS e-Tron GT quattro - 5.705.993 TL

PORSCHE

Porsche Taycan - 3.649.319 TL

Porsche Taycan 4S - 4.442.010 TL

Porsche Taycan GTS - 5.420.998 TL

Porsche Taycan Turbo - 6.317.506 TL

Porsche Taycan Turbo S - 7.681.419 TL

Porsche Taycan 4 Cross Turismo - 3.912.240 TL

Porsche Taycan 4S Cross Turismo - 4.676.717 TL

Porsche Taycan Turbo Cross Turismo - 6.359.370 TL

Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo - 7.714.400 TL

Porsche Taycan 4S Sport Turismo - 4.590.914 TL

Porsche Taycan GTS Sport Turismo - 5.453.302 TL

BMW

BMW i4 eDrive40 M Sport Otomatik - 340 bg - 2.450.600 TL

BMW i4 M50 Otomatik 544 bg - 3.240.600 TL

BMW iX xDrive40 First Edition Essence Otomatik 326 bg - 3.298.900 TL

BMW iX First Edition Sport - Elektrik - 326 bg - 3.322.000 TL

BMW iX3 eDrive20 Impressive - Otomatik 163bg - 2.334.300 TL

BMW iX3 eDrive30 Impressive - Otomatik - 286 bg- 2.786.800 TL

CITROEN

Citroen Ami 6 kw Elektrik Motor - 230.000 TL

Citroen e-C4 100 kW, 136 HP Shine Bold - 845.000 TL

DFSK

DFSK Seres 3 Elektrikli SUV - 920.000 TL

HYUNDAI

Hyundai Kona 100 kW Progressive - Elektrik - Otomatik - 836.000 TL

Hyundai Ioniq 5 - 225 kW 4x4 Progressive Otomatik 1.970.000 TL

JAGUAR

Jaguar I-Pace SE - 400bg - 2.681.402 TL

Jaguar ı-Pace HSE - 400bg - 2.931.751 TL

KIA

Kia EV6 Prestige Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.130.000 TL

Kia EV6 GT-Line Long Range - 325 PS Otomatik 4x4 - 2.280.000 TL

Kia EV6 - 585 PS 4X4 Otomatik Elektrikli GT - 2.580.000 TL

Kia Niro EV - 204 PS -Otomatik - Prestige - 1.550.000 TL

MERCEDES-BENZ

Mercedes-Benz EQE 300 AMG - 2.865.000 TL

Mercedes-Benz EQE 350+ AMG - 2.981.000 TL

Mercedes EQE 350 4MATIC AMG - 3.086.000 TL

Mercedes-AMG EQE 53 4MATIC+Performance - 4.512.500 TL

Mercedes-Benz EQA 350 4MATIC - 1.938.500 TL

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC - 2.635.500 TL

Mercedes-Benz EQB 350 4MATIC AMG+ - 1.974.000 TL

Mercedes-Benz EQS 350 AMG - 4.113.000 TL

Mercedes-Benz EQS 580 4MATIC Heritage Edition - 5.700.000 TL

Mercedes-Benz EQS AMG 53 4MATIC+ - 6.175.500 TL

MINI

MINI Cooper SE Otomatik - 184 BG - Inspired - 916.298 TL

PEUGEOT

Peugeot e-2008 GT 100kW (136hp) - 905.000 TL

RENAULT

Renaut Zeo Zen 80 kW Z.E. 50 - 829.900 TL

SKYWELL

Skywell ET5 Premium Line - 1.299.000 TL

Skywell ET5 Premium Plus - 1.599.000 TL

SUBARU

Subaru Solterra e-Xtreme - 1.652.583 TL

SubaruSolterra e-Xclusive - 1.738.487 TL

Subaru Solterra e-Xcellent - 1.824.391 TL

VOLVO

Volvo XC40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate - 1.735.567 TL

Volvo C40 Recharge, P6 Single motor, Ultimate 231 HP- 1.773.327 TL

Volvo C40 Recharge, P8 Twin motor, Ultimate 408hp - 1.946.284 TL