HD Kauçuk CEO'su Ekrem Ateş: “Hedefimiz sürekli büyüme”

NİHAT DELİBAŞI

DENİZLİ - Ağır vasıta ve treyler grubunda kauçuk ve metal yapılı süspansiyon yedek parçaları üreten HD Kauçuk, halen 30 bin metrekare alanda devam ettiği üretimde genç ve dinamik kadrosu, geniş ürün yelpazesi ve güvenilir hizmet anlayışı ile müşteri memnuniyetini ön planda tutarak sektöre yön veren firmalar arasında yer almaya devam ediyor.

Bünyesinde bulunan tasarım merkezinde akış simülasyon programlarını ve üç boyutlu çizim (CAD- SOLID, CAM-CIMATRONE,) programlarını kullanarak kendi kalıp tasarımlarını yaparken kalıp üretimini kendi bünyesinde gerçekleştiren firma 1983 yılında başladığı ihracat serüveninde bugün 5 kıta ve 72 ülkede devam ediyor.

HD Kauçuk Sanayi A.Ş. CEO’su Ekrem Ateş, kaliteden ödün vermeyen, müşteri talep ve beklentilerine uygun yatırım adaylı yaklaşımı esas alan 3 temel ilke ile yola devam eden işletmenin inovasyon ve Ar-Ge’ye verdiği önemi vurguladı. Yeni pazarları için Ar-Ge ve Ur-Ge çalışmalarını sürekli hale getirdiklerini yapmış oldukları çalışmalar neticesinde ana sanayi tedarik zinciri içerisindeki paylarını sürekli artırdıklarını ifade eden Ateş, “Yeni pazarlar, yeni ülkeler ve bölgelere açılma konusunda hızla gerçekleştirdiğimiz yeni girişimlerimiz var. Mevcutta 72 ülkeye ihracat yapmaktayız. Hedefimiz dünyanın her yerinde HD markasının bilinirliğini sağlamak. Bunun için de 2023 yılında Brezilya Automec Feira, Kanada Expocam , İngiltere Automechanika Birmingham, Automechanika İstanbul, Rusya Mims Automobility Moskova, BAE Automechanika Dubai, Fransa Solutrans, Çin Automechanika Shangai fuarlarına stand açarak katılım sağlayacağız” diye konuştu.

Kabin körüğü hattı devreye alınacak

2022 yılını tüm dünyada yaşanan ekonomik krize rağmen yüzde 6’lık bir büyüme ile kapatarak hedeflerinin yüzde 86’sını yakaladıklarını Ateş şunları söyledi; “2023 yılında büyüme hedefimizi bir önceki yıla göre yüzde 14 artış olarak öngördük. Bu hedefe ulaşmak için de Kauçuk karışımlarını gerçekleştirdiğimiz hamurhanemize 300 bin USD’lik yatırım yaparak otomasyona çeviriyoruz. Bunun yanı sıra yine körük üretiminde kullanmakta olduğumuz astar kauçuklar için kalender hattımızı 600 bin Euro’luk bir yatırım yaparak devreye almayı planladık. Kabin körüğü üretim hattını da devreye alarak ürün gamımızı genişleteceğiz. Tüm bu yatırımlarla birlikte 35 kişilik ek bir istihdam sağlamış olacağız.”