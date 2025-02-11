Hyundai Assan, ticari ünvanını 'Hyundai Motor Türkiye' olarak değiştirdi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, hisselerin yüzde 97'sine sahip olan Hyundai Motor Company, 2021'den itibaren girdiği değişim süreci kapsamda "Hyundai Assan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" olan ticari ünvanını "Hyundai Motor Türkiye Otomotiv AŞ" olarak değiştirdi.

Hyundai, isim değişikliğiyle birlikte 40'tan fazla ülkeye "Hyundai Motor Türkiye" adıyla ihracat yapacak. Şirket, Türkiye'de ürettiği araçların uluslararası pazarlarda daha güçlü bir kimlikle temsil edilmesini ve "Made in Türkiye" ibaresiyle üretilen modellerde Türk işçisinin emeğini ve kaliteli üretiminin öne çıkarılmasını amaçlıyor.

İzmit'teki üretim tesisinde faaliyetlerini sürdüren Hyundai, yedek parça tedarik süreçlerini hızlandırarak servis ve garanti hizmetlerinde etkin bir işleyiş sağlıyor.

Hyundai'nin İzmit fabrikası, kalite ve standartlar açısından Hyundai Motor Grubu içerisinde üretim yapan 33 fabrika arasında 5 yıldız kalite ödülüne sahip ilk fabrika konumunda bulunuyor.

Şirket, araç üretiminde kullandığı parçaların büyük kısmını Türkiye'deki tedarikçilerden sağlıyor. Yerlilik oranı yüzde 55'in üzerinde olan fabrikada 50'den fazla yerli tedarikçiyle işbirliği yapılıyor.

Hyundai Motor Company ve Kibar Holding ortaklığıyla 1997'de 180 milyon dolar yatırımla kurulan fabrika, başlangıçta 50 bin adet üretim kapasitesine sahipti. 2006'da bu kapasite 100 bine, 2013'te ise 210 bine çıkarıldı. Yapılan iyileştirme ve verimlilik artışı çalışmalarıyla birlikte bugün fabrika, yıllık 245 bin araç üretim kapasitesine ulaştı.

2025 itibarıyla Hyundai Motor Company'nin yüzde 97, Kibar Holding'in ise yüzde 3 hisseyle ortaklığı devam edecek. Hyundai'nin Avrupa'ya açılan stratejik üretim merkezi konumunda bulunan İzmit fabrikası, 1997'den bu yana 3 milyonun üzerinde araç üreterek Hyundai Motor Company'nin en uzun süre hizmet veren denizaşırı fabrikası olma özelliğini taşıyor.

Hyundai, ürettiği modellerle Türk ekonomisine ve istihdama katkı sağlamaya devam edecek.