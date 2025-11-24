İskandinav Kalkanı: Volvo EX90 Euro NCAP'ten TAM puan aldı

Otomobil şirketlerinin ürettiği arabalar, piyasaya sürülmeden önce Euro NCAP testlerinden geçiyor. Güvenlik için önemli bir faktör olan NCAP, araçları çeşitli testlerden geçirdikten sonra puanlıyor.

Volvo, bu testlerde genelde tam puan alırken, markanın son modellerinden EX90 da bu testleri başarıyla geçmeyi başardı.

Tamamen elektrikli aile SUV’u EX90, yetişkin ve çocuk korumasında yüksek puanlar ve gelişmiş sensör tabanlı sistemleriyle yılın en güvenli araçları arasına girdi.

Volvo’nun tamamen elektrikli SUV’u EX90, Euro NCAP’in son tur güvenlik testlerinden en yüksek beş yıldız derecesini alarak bu yılın en yüksek performanslı otomobilleri arasına girdi. Avrupa’nın önde gelen bağımsız araç güvenlik değerlendirme programı Euro NCAP, tüketicilere araçların güvenlik performansı hakkında bilinçli karar vermeleri için referans sunuyor.

Yedi koltuğa kadar yapılandırılabilen EX90, hem yetişkin hem de çocuk koruması kategorilerinde yüksek puanlar elde etti. Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Åsa Haglund, “Volvo Cars, otomotiv güvenliğinde uzun zamandır öncü bir rol oynuyor ve EX90 bu liderliğin en son örneği,” dedi. Haglund, 55 yılı aşkın gerçek kaza araştırmasına dayanan veri ve deneyimin, Volvo’nun araçlarını yalnızca kontrollü testler için değil, günlük trafik koşullarında koruma sağlayacak şekilde tasarlamasına yön verdiğini vurguladı.

Volvo, 80.000’den fazla kişinin karıştığı 50.000’den fazla gerçek kazadan elde edilen verilerle kapsamlı bir güvenlik anlayışı geliştirdi. Sanal ve fiziksel testlerle birleştirilen bu bilgi birikimi, şirketin güvenlik inovasyonlarını güçlendirirken, resmi gerekliliklerin ötesine geçen şirket içi bir kıstas olan Volvo Cars Güvenlik Standardı’nı da besliyor.

EX90, çekirdek bilgi işlem mimarisi ve gelişmiş sensörler (kameralar, radarlar) ile desteklenen koruyucu ve önleyici güvenlik teknolojileriyle donatıldı. Safe Space Technology adını taşıyan bu özel güvenlik süiti, aracın çevresini anlayıp olası riskleri önceden algılayarak azaltmayı amaçlıyor. Çarpışma durumlarında, EX90’a özel olarak ayarlanmış ileri düzey tutucu sistemler ve yapısal tasarım, sürücü ve yolcuları korumaya yönelik çalışıyor.