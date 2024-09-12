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Koçaslanlar, Renault’nun iki yeni modelini Cumalıkızık’ta tanıttı

Koçaslanlar Motorlu Araçlar, Bursa’nın Unesco Mirası tarihi Cumalıkızık köyünde Renault Duster ve Rafale modellerinin lansmanını yaptı.

Esra Özarfat
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Koçaslanlar, Renault’nun iki yeni modelini Cumalıkızık’ta tanıttı
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ESRA ÖZARFAT
BURSA - Koçaslanlar Motorlu Araçlar Genel Müdürü Didem Aras, “Bu lansmanı, tarihi Cumalıkızık köyünde gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduk. Katılımcılar, yeni Duster ve Rafale’nin sürüş dinamiklerini test etme imkanı buldular ve aracın sunduğu yenilikleri yerinde deneyimlediler. Yeni Renault Duster ve Renault Rafale modellerinin sürüş performansı, konforu ve teknolojik donanımları, katılımcılar tarafından tam not aldı. Özellikle hibrit motorların sağladığı yakıt tasarrufu ve çevreci özellikler büyük takdir gördü” dedi. Türkiye’ye bu ay gelen Renault Rafale modelinin sportif bir SUV olarak tasarlandığını, havacılıktan ilham alınarak geliştirilmiş aerodinamik gövdesi ve dikkat çeken parlak siyah spoileriyle ilgi odağı olduğunu belirten Didem Aras, aracın dinamik bir görüntü sergilediğini vurguladı.

Yeni Renault Duster’ın da hem tasarımı hem de teknolojisiyle segmentinde fark yaratan bir model olduğuna işaret eden Aras, “Güçlü motor seçenekleri ve yenilikçi sürüş destek sistemleri ile kullanıcılarına üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. Şeritte kalma asistanı, otomatik acil durum fren sistemi ve 'e-call' Acil Durum Çağrı Sistemi gibi özelliklerle donatıldı. Bu sistemler, sürüş güvenliğini en üst düzeye çıkararak kullanıcılarımıza huzurlu ve güvenli bir yolculuk sunmayı amaçlıyor” diye konuştu.

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