Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
Dünya çapında birçok otomobil markasına parça tedarik eden Alman otomotiv şirketi Federnfabrik Erwin Lutz, iflas etti.
Küresel ekonomik durgunluk, büyük şirketleri zorlama noktasına getirdi. Eleman yetersizliği ve yükselen parça maliyetleri gibi sorunlar, fabrikalarda ciddi sıkıntılara yol açtı.
9 ağustos'ta yerel mahkemeye başvurdular
Bu konudaki gelişmeler dikkatle takip edilirken Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini açıkladı. merkur.de’nin edindiği bilgiye göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarında bulunan otomotiv tedarikçisi, 9 Ağustos'ta yerel mahkemeye resmi iflas başvurusunu yaptı.