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Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti

Dünya çapında birçok otomobil markasına parça tedarik eden Alman otomotiv şirketi Federnfabrik Erwin Lutz, iflas etti.

Haber Merkezi
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Küresel kriz onları da vurdu! Alman otomotiv devi resmen iflas etti
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Küresel ekonomik durgunluk, büyük şirketleri zorlama noktasına getirdi. Eleman yetersizliği ve yükselen parça maliyetleri gibi sorunlar, fabrikalarda ciddi sıkıntılara yol açtı.

 9 ağustos'ta yerel mahkemeye başvurdular

Bu konudaki gelişmeler dikkatle takip edilirken Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas ettiğini açıkladı. merkur.de’nin edindiği bilgiye göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarında bulunan otomotiv tedarikçisi, 9 Ağustos'ta yerel mahkemeye resmi iflas başvurusunu yaptı.

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