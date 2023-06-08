Olgun Çelik, teknoloji odaklı bir şirket olma yolunda

Gülsüm ERDEM / Manisa

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde 2 fabrikası bulunan, 77 yıllık bir sanayi kuruluş olan Olgun Çelik’in Türkiye’nin ilk 1000, otomotivde ilk 100 ihracatçı firmaları arasında yer aldığını belirten Olgun Çelik CEO’su Bülent Keşli, firmanın 35’in üzerinde ülkeye ihracat yaptığını söyledi. Keşli,”Temel çalışma alanı olarak ticari araç süspansiyon sistem parçalarından yaprak yay üzerinde uzmanlaşmış olan Olgun Çelik Türkiye’ de hem ağır hem de hafif ticari araç segmentinde, Avrupa’ da ise hafif ticari araç segmentinde pazar lideri. Türkiye’nin ilk 1000, otomotivde ilk 100 ihracatçı firmaları arasında olan Olgun Çelik 35’in üzerinde ülkeye ihracatı bulunmaktadır. Olgun Çelik dünyanın önde gelen OEM’lerin çözüm ortağıdır. Olgun Çelik kendi alanında Avrupa’da tek çatı altındaki en modern ve büyük tesise sahip. Yüksek yerli ürün kullanımı, yüzde 50 direk, dolayı olarak yüzde 85 üzerinde ihracatı ile ülke ekonomisine katkıda bulunuyor. Yüksek yerli hammadde ve ara mamul kullanımı ile net ihracat gerçekleştiriyor” diye konuştu. Olgun Çelik’in ilk Ar-Ge merkezi olmuş firmalar arasında yer aldığını da aktaran Keşli, “Firmamız kalifiye personeli ve dünyanın en gelişmiş test ve geliştirme alt yapısı ile OEM’lerden birçok kez ödül aldı. Olgun Çelik sürekli büyüyen kalifiye kadrosu ile 150 ofis, 550 saha çalışanı ile 700 kişiden fazla istihdam sağlıyor” dedi.

OlgunTech, yeşil dönüşüme odaklandı

Olgun Çelik’in gerçekleştirdiği dönüşüm planları çerçevesinde teknoloji odaklı bir şirket olma yolunda değişim içerisinde olduğunu kaydeden Bülent Keşli, Olgun Suspension, Olgun Automation, OlgunTech ve Olgun Power olarak organizasyon yapısını şekillendiren Olgun Çelik’in yeni süreçte ürün bazlı firma yapısından çözüm odaklı firma yapısına ulaşma hedefinde olduğunu söyledi. Keşli, “Türkiye’de ilk Ar-Ge merkezi olan şirketlerden biriyiz. Şirkette Ar-Ge kültürünün olması bizi iyi bir yere getirdi. Ama bu bilgi birikim elbette kısa sürede olmuyor. Örneğin 2016 yılından bu yana hafif ürünlere yatırım yapıyoruz. Yaptığımız Ar-Ge ile kendi ürünlerimizde yüzde 70’e varan ağırlık avantajı sağlayan ürün grupları oluşturduk. Kompozitten yani cam elyaf takviyeli plastiklerden yaprak yay üretiyoruz. OlgunTech bu Ar-Ge yatırımları sonucu doğdu. OlgunTech Birimi yeşil dönüşümü odağına almıştır, kompozit malzemeler ve hafif çözümlere odaklanmıştır” değerlendirmesini yaptı. Elektrikli araçlarla birlikte büyük gelişim gösterecek bu alanda metal ürünlere göre yüzde 40-70 hafifleştirme sağlandığına işaret eden Keşli, “Dünya ölçeğindeki OEM’lerden nominasyonlar alınmaya başlanmıştır. Bu iş birimimizin devam eden fabrika ve ekipman yatırımları hamle programında destek aldı. 2023 yılı itibari ile Avrupa ve ülkemizin en gelişmiş fabrika alt yapılarından biri tamamlanacak. 2016 yılında bu Ar-GE sürecine başlamasaydık taleplere cevap veremeyip bir 10 yıl sonra teknoloji artık bilinir hale gelince bu işleri yapıyor olurduk. Dolayısıyla firmamızda Ar-Ge’nin önemini biliyoruz. Bunu bildiğimiz için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak için organizasyon yapımızı değiştirdik ve bu kapsamda yeni alanlarda yetkin insan kaynağına ve alt yapıya yatırım yapılmaya devam ediliyor” açıklamasını yaptı.

OlgunAutomation biriminin 2 yaşında bir iş birimi olduğunu ve Endüstri 4.0, Dijital Fabrika yazılımları ve AI alanına odaklandığını belirten Keşli, şunları söyledi: “Fabrika otomasyonu ve endüstri 4.0 dönüşüm projeleri yapan bu iş birimi rekabetçi projelerini iç müşterileri için devreye aldı. Dış müşterileri içinde çalışmaya başladı. Yaşlanan dünya ve artık ağır işlerde çalışmak istemeyen nesil endüstri 4.0’ı doğurdu. Bizde bu alanda dünya ile rekabet edecek insan kaynağı ve alt yapıya yatırım yapıyoruz. Bu iş birimimiz Endüstri 4.0’a uygun hat ve fabrika kurma yetkinliğine geldi, dijital fabrika ve AI yazılımını geliştiriyor.”

Olgun Power yeni iş biriminin ise otomotiv sanayinde elektrifikasyon konularına odaklandığını anlatan Keşli, “Kendi elektrikli motor ve kontrolcü ürün geliştirme süreci devam ediyor. Aynı zamanda dünyanın önde gelen elektrikli motor üreticisi Tayvan menşeili TECO ile MoU imzalamış ve iş birliği yapıyor. Bu birimimizde elektrikli araç dönüşümünün hızlanacağı 2025-2035 yıllarında Türkiye’nin bu konuda ilk tedarikçilerinden biri olmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.