“Ömrünü tamamlamış araçlar hem gelir hem hammadde kaynağı”

ALİ ŞAHİN

BURSA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen Tehlikeli/Tehlikesiz Atık Geri Kazanım, Ömrünü Tamamlamış Araç Geçici Depolama, ÖTA/Hurda Metal İşleme, Atık Elektrikli ve Elektronik Eşya İşleme ve Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma lisansları ile sektörde hizmet veren Art Recycle, otomotiv sektöründe atık yönetim hizmetlerini çevre danışmanlığı kapsamında sürdürülebilirlik ve sıfır atık ilkeleri ile birlikte gerçekleştiriyor. 7 bin metrekare alanda otomotiv sektöründe lider otomobil markaları ile çalıştıklarını belirten Art Recycle Genel Müdür Yardımcısı Gözde Soley, “Lisanslarımız kapsamında hem ÖTA hem de yedek parçaların geri kazanımlarından elde ettiğimiz alüminyum, demir, bakır, plastik gibi atıkların geri kazanım süreçlerinde hammadde olarak tedarik zincirine destek vermekteyiz. Pandemi ve deprem felaketi sonrası; 2023 yılı belirlediğimiz üretim ve ithalat hedeflerimiz için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle otomotiv sektöründe geri dönüştürülmüş ürün kullanım oranı ile sektörün ihtiyacı olan ham maddeyi sağlayacak prosesler geliştiriyoruz” dedi.

Bir aracın ortalama 15 bin parçadan oluştuğunu hatırlatan Soley, “Bu parçalar demir, demir dışı metal, plastik, cam, lastik, tekstil gibi çok çeşitli atık türlerine ayrılmaktadır. Tüm bunların yanında yapılan araştırmalar hurda araç dönüşüm oranının genel olarak ambalaj atıklarının geri dönüşüm oranından ortalama %75-80 daha fazla olduğu bilgisini bize vermektedir. Ancak sektörümüz ne yazık ki ambalaj atıklarına vermiş olduğu önemi ömrünü tamamlamış araçlar üzerine vermemektedir. Hurda metal üzerinden elde edilecek geri kazanım oranları ülkemiz için ciddi bir gelir ve hammadde kaynağıdır” diye konuştu.

“ÖTA konusunun bilinirliği az”

Sektörün nabzının tutulduğu 2. We-Cycle Çevre ve Geri Dönüşüm Teknolojileri Fuar’ında katılımcı olarak yer aldıklarını belirten Gözde Soley, “Sektör paydaşlarımız ile bir araya geldiğimiz etkinlikte şirket kurucumuz Gökhan Dursun’un ‘Özel Atıkların Yönetimi Paneli’nde gerçekleştirdiği Ömrünü Tamamlamış Araçların Yönetimi konuşmasında sektörümüzün bilinirliğinin az olduğunu fark ettik. Fuar sonrasında firmamız adına ÖTA konusunda geliştirdiğimiz prosesler dışında, bilinçlendirme çalışmaları için sektörde bulunan profesyoneller ile görüşmeler yaparak sektörümüzün bilinirliğini arttırmaya yönelik çalışmalarımız hedeflerimiz arasında” dedi.

“Al-Yap-At” yerine “Azalt-Yeniden Kullan-Geri Dönüştür” prensiplerinin döngüsel ekonomide benimsendiğini hatırlatan Soley, “Üretim sırasında dijital ürün pasaportunun ülkemize bir an önce dahil olmasını bekliyoruz. Dijital ürün pasaportu sistemiyle tedarik zincirindeki ürünlerin yeniden kullanabilmesi ve ürünlerin atık işleme tesislerinde doğru şekilde işlenebilmesi için her bir ürün yapısı hakkında en doğru bilgiler paylaşılacak. Firmamızın bu kavram ile oluşturmuş olduğu yazılım sistemiyle kurulduğumuz ilk günden itibaren atıkların yönetimini kurduğumuz program üzerinden işliyor, atığı kontrollü bir şekilde yönetiyoruz. Gelişen teknoloji ve çalıştığımız marka/firma talepleri doğrultusunda programımız geliştiriyor ve atık üreticisi ile entegre ediyoruz. Almak istediğimiz en önemli önlem; kayıt dışı atık yönetiminin sektörde önüne geçmek. Faaliyetlerimizin yoğun olduğu ömrünü tamamlamış araçlar ve hurda metal sektöründe bu açığı kapatmak için sistematik bir düzene geçmemiz gerek” diye konuştu.

“Bataryalar için çalışma başlattık”

Otomotivde geleceğin teknolojisinde önceliğin elektrikli araçlar olduğunu söyleyen Soley, “Bu konuda en önemli geri dönüşüm konusu Lityum İyon Bataryalar. Lityum İyon Bataryaların içerisinde bulunan lityum, kobalt, mangan, nikel ve grafit gibi değerli madenlerin ayrıştırılarak ülkemiz için hammadde haline getirilmesi için gerekli çalışmalarımızı başlattık. Türkiye’nin ilk batarya tesisinin temelleri atılırken; ülkemizin en büyük hammadde açığı bizler gibi geri kazanım tesislerinden karşılanacak” dedi.