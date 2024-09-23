OSD Başkanı Eroldu: İthal minibüs ve otobüs de servis şartına tabi olsun

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Ticaret Bakanlığı, geçen cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla bu yılın başında yürürlüğe giren, ‘Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ’in kapsamını genişletti. Çin ve Japonya gibi, AB ile STA yapılan ülkeler dışından ithal edilen elektrikli araçlara yönelik ‘7 bölgede 20 yetkili servis’ gibi şartlar, artık şarj edilebilir hibrit ve eşya taşımaya mahsus ticari araçlar için de geçerli olacak. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, kapsamın genişletilmesinin yerli üretimi destekleyeceğini, ancak yolcu taşımaya mahsus ticari araçların da kapsama alınmasını beklediklerini söyledi.

Çinli otomotiv markalarının Avrupa’da olduğu gibi Türkiye’de pazar payını hızla artırması, hükümeti harekete geçirmiş ve Uzakdoğu’dan yapılan ithalatı sınırlamaya yönelik bir takım yasal düzenlemeler getirilmişti. 31 Aralık 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ocak 2024’de yürürlüğe giren “Bazı Elektrikli Araçların İthaline İlişkin Tebliğ” ile AB ve ülkemiz ile Serbest Ticaret Anlaşması olmayan ülkelerden ithal edilen elektrikli otomobillere ithalat aşamasında “İzin Belgesi” alınması zorunluluğu geldi. “İzin Belgesi” düzenlenebilmesi için 7 coğrafi bölgede en az 20 yetkili servis istasyonunun ithalatçının kendisi tarafından kurulmuş olmasının belgelendirilmesi, elektrikli araç bakım onarımından sorumlu kişilerin yeterlilik belgesine sahip olması, ithalatçı firmanın Türkiye’de kurulu en az 40 personele sahip çağrı merkezi kurması gibi zorunluluklar bu tebliğde yer aldı.

“Rekabetçiliğin gözetilmesi önemli”

Yeni tebliği değerlendiren Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu, “Özellikle son yıllarda ülkelerin rekabetçiliklerini korumak ve yerel tüketicinin güvenliğini tahsis etmek üzere dünya genelinde birçok tedbirin devreye alındığını gözlemliyoruz. Ticaret Bakanlığı’mız tarafından yayımlanarak 1 Ocak 2024’te yürürlüğe giren ve bugün kapsamı genişletilen tebliği ülkemiz tüketicisinin korunması, hizmet kalitesinin sağlanması, otomotiv sanayiinin rekabetçiliğinin gözetilmesi ve ekonomimiz açısından olumlu değerlendiriyoruz. Yayımlanan tebliğ kapsamına eşya taşımaya mahsus ticari araçların da uygulamaya eklenmiş olmasını ülkemiz ekonomisi açısından önemli görüyoruz. Ayrıca eşya taşımaya mahsus ticari araçların yanı sıra önümüzdeki dönemde yolcu taşımaya mahsus ticari araçların da düzenleme kapsamına alınmasının değerlendirilmesini önemli buluyoruz” açıklamasında bulundu.

■ Yerli payı %25’e geriledi

Otomobil pazarında geçmişte yüzde 40’a ulaşmış olan yerli araç payının günümüzde yüzde 25’e kadar gerilediğini dile getiren Cengiz Eroldu, “Bu düzenleme otomobil pazarında yerli araç payının korunması ve geliştirilmesi açısından da olumlu etki yaratacak” dedi. Türkiye’nin ticari araç üretiminde dünya çapında önemli oyuncular arasında yer aldığını ifade eden Eroldu, “Ticari araç üretiminde AB ülkeleri arasında bu yıl 1.sıradan 2.sıraya geriledik, dünyada ise 9. sıradayız. Ticari araçların adetsel ihracatımız içindeki payı yüzde 35, ticari araç pazarındaki yerli araç payı ise yaklaşık yüzde 40 seviyesinde. Son dönemde otomotiv dış ticaret dengesindeki otomobil grubu kaynaklı bozulmanın, ticari araç üretimimizin pozitif etkisi ile desteklendiği önemli bir gerçek” diye konuştu.