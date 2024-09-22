Messi medya dünyasına adım atıyor

Futbol dünyasının efsanevi ismi Lionel Messi, bu kez sahada değil, kamera arkasında yepyeni bir projeye imza atıyor. Messi'nin öncülüğünde kurulan prodüksiyon şirketi "525 Rosario", küresel çapta kullanılabilecek premium multimedya içeriklerinin geliştirilmesi ve üretilmesinden sorumlu olacak. Şirketin hedefinde, filmler, canlı spor organizasyonları, topluluk etkinlikleri, reklamlar ve dünyanın dört bir yanından sporcularla ilgili içerikler yer alıyor.

Messi ve ailesi, "525 Rosario" projesinin doğrudan süpervizörlüğünü üstlenecek. Şirketin ismi ise, Arjantinli yıldızın doğup büyüdüğü Rosario kentine bir saygı duruşu niteliğinde. Messi, bu projede, daha önce "Messi'nin Dünya Kupası: Bir Efsanenin Yükselişi" ve "Messi Amerika ile Buluşuyor" gibi yapımları hayata geçiren "Smuggler Entertainment" ile iş birliği yapacak.

Messi'den açıklama: "Çok heyecanlıyım"

Sözcü'nün haberine göre Futbol sahalarındaki başarısıyla tanınan Messi, bu yeni girişimle ilgili motivasyonunu dile getirerek, "Smuggler Entertainment ile yarattığımız projeyi, küresel ölçekte içerik ve deneyimler sunacak şekilde genişletme fırsatı beni gerçekten heyecanlandırıyor." dedi. 525 Rosario, Miami ve Los Angeles'ta ofisleriyle çalışmalarını sürdürecek.

Lionel Messi, sahadaki başarılarının ardından, eğlence sektöründe de adından söz ettirecek bir maceraya atılmış gibi görünüyor.