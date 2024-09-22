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Ali Koç soyunma odasına indi mi? Fenerbahçe'den açıklama geldi

Fenerbahçe, başkan Ali Koç'un Galatasaray derbisinin devre arasında soyunma odasına indiği iddialarının asılsız olduğunu belirterek bu tür iddialara itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Ali Koç soyunma odasına indi mi? Fenerbahçe'den açıklama geldi
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Fenerbahçe Kulübü, dün oynanan Galatasaray derbisinde başkan Ali Koç'un devre arasında soyunma odasına indiği yönündeki iddialar üzerine yaptığı açıklamada, "Dün akşam oynanan karşılaşmanın devre arasında başkanımız Ali Koç'un soyunma odasına indiği, gerginlik yaşandığı iddia ve söylemleri doğru değildir. Başkanımız maçın devre arasında yönetim locasından ayrılmamış, soyunma odasıyla da hiçbir iletişimi olmamıştır. Bu yalanı ortaya atanları ve amaçlarını gayet iyi biliyoruz. Bu kişilerin ve maksatlı olarak ortaya attıkları hayal mahsulü iddia ve söylemlerin dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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