Gazze'deki hava saldırısında 22 Filistinli yaşamını yitirdi

İsrail'in Cumartesi günü Gazze kentinin güneyinde yerlerinden edilmiş insanların barındığı bir okula düzenlediği hava saldırısında en az 22 Filistinli hayatını kaybederken, 30 kişi de yaralandı.

Ölenlerin çoğu çocuk ve kadınlardan oluşuyor

Gazze'deki sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, okulun Zeytun mahallesinde bulunduğu ve ölenlerin çoğunun çocuk ve kadınlardan oluştuğu belirtildi.