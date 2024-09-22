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Güney Afrika'ya kar yağdı! Hayat felç oldu

Güney Afrika’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapandı, sürücüler mahsur kaldı.

Haber Merkezi
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Güney Afrika'ya kar yağdı! Hayat felç oldu
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Güney Afrika beyaz örtüyle kaplandı. Cumartesi günü etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapanırken, mahsur kalan sürücüler zor anlar yaşadı.

Otoyollar kardan etkilendi

Johannesburg ve Durban şehirlerini birbirine bağlayan N3 otoyolu da kardan etkilendi ve geceyi araçlarında geçirmek zorunda kalan sürücülere acil yardım ekipleri ulaştı. KwaZulu-Natal eyaleti hükümeti, mahsur kalan sürücülere battaniye ve yemek dağıtıldığını belirtti.

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