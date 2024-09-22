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Edirne'de kan donduran olay! Babasını öldürüp cesedini baltayla parçaladı

Edirne'de, 58 yaşındaki babası Şerif Yalçın'ı tabancayla öldürdükten sonra cesedi baltayla parçalara ayırıp dere yatağına atan oğlu Canberk Yalçın, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu, arama çalışmalarına katıldı. Ekiplerin çalışması sonrasında Yalçın gözaltına alındı.

Haber Merkezi
İHA
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Edirne'de kan donduran olay! Babasını öldürüp cesedini baltayla parçaladı
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Edirne’nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın’ı, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, kan donduracak şekilde öldürdü.

Babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, daha sonra dere yatağına atan Yalçın, ilerleyen saatlerde babasının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmalarına da katılan Yalçın, ekiplerin çalışmalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştırdı. Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çevresinde Yalçın gözaltına alındı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan Yalçın ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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