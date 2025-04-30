Otokoç Gaziantep’te ikinci el otomobil pazarının vazgeçilmezi oldu

TUBA CANPOLAT / GAZİANTEP

Otomobil fiyatlarında gerçekleşen artışın ikinci el pazarını da etkilediğini söyleyen Ünlü, Gaziantep pazarının güçlü bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizerek, hedeflerinin kapasitelerini ikiye katlamak olduğunu belirtti.

Bölge illerden Otokoç’a yoğun ilgi

Otokoç’un koşulsuz şartsız 7 gün- 500 km sonrası iade şartından söz eden Ünlü, “Otokoç Gaziantep’te açılalı yaklaşık 1 yıl oldu. Marka algımız güven aşıladığı ve doğru iş yaptığımız için oldukça iyi. İnsanlar Otokoç’a gelirken koşulsuz şartsız 7 gün 500 km içerisinde iade edebilme haklarını biliyorlar. Aracı alıp deneyip, beğenmediklerinde iade edebiliyorlar bu da müşterilerin tercihlerini etkileyen bir deneyim. Gaziantep’te müşteriler hem araç alımda, hem satımda Otokoç’u tercih ediyor. Bölge illerinden yoğun bir taleple de karşı karşıyayız. Osmaniye, Kahramanmaraş, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır ve Adana’dan gelen müşterilerimiz var. Müşteri portföyümüzü her geçen gün artırıyoruz” dedi.

Öncelikli hedefimiz güven ilişkisi oluşturmak

Otokoç Gaziantep 2. El otomotiv bayiinin bölge illerden de yoğun talep gördüğünü söyleyen Ünlü, “Yaklaşık bin araç sattık bir yılda. Giderek ağımızı genişletmek istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içinde ülkenin her şehrinde Otokoç’u göreceksiniz. Gaziantep çok değerli bir pazara sahip, sanayi bölgesinde olmamız bizim için avantaj. Gaziantep’te ikinci el araç piyasasında varlığımızı kanıtladık, şimdi amacımız iş potansiyelimizi iki katına çıkarmak. Gaziantep otomobilde güzel bir pazara sahip. Ekonomideki gelişmeler tüm sektörleri etkilediği gibi bizim sektörümüzü de etkiledi. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında bir artış yaşandı. Artışın devam etme ihtimali var. Kurumsal olarak araç alım ve satımlarımızı resmi yollarla gerçekleştiriyoruz. En büyük hedefimiz tüketiciye güven vermek. 2. El araç alımlarında nakit ve takas alım yapıyoruz, müşterilerimize geniş seçenek ağımızla hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.