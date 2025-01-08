Otomobil satışları matrah ve kredi engeline takılmadı

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından bu yıl 15. kez düzenlenen Satış ve İletişim Ödülleri töreninde, 2024 aralık ayı otomotiv satış rakamları açıklandı. Aralıkta aylık bazda, 2024 toplamında ise yıl bazında tüm zamanların en yüksek otomotiv satış adedine ulaşıldı.

ODMD’nin verilerine göre, Aralık 2024’te otomobil ve hafif ticari araç satışları 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 170 bin 249 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 6,6 artışla 134 bin 811 adede ulaşırken hafif ticari araç satışları da yüzde 9,9 artarak 35 bin 438 adede yükseldi. 2024 yılının toplamında ise Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları yüzde 0,5 artarak 1 milyon 238 bin 509 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 1,3 artarak 980 bin 341, hafif ticari araç satışları yüzde 2,7 azalarak 258 bin 168 seviyesinde gerçekleşti.

Törende konuşan ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2024 yılını beklentilerin üzerinde bir pazar hacmiyle tamamladıklarına dikkat çekerek, “Hızlı başlayan ilk çeyreğin ardından nisanda bir düşüş yaşadık ve hemen arkasından GSR II regülasyonları değişimi oldu. Kampanyalarla birlikte pazar seyri hız kazandı. ÖTV matrahlarında 2 yıldır bir değişiklik yapılmaması ve kredilere getirilen kısıtlamalara rağmen yılı rekor satış adediyle kapattık” dedi. Bozkurt, 2024’te satışların yüzde 90’a yakınının nakit alımla gerçekleştiğini söyledi. Bozkurt ayrıca, henüz resmi olarak açıklanmayan ağır vasıta araç satışları da eklendiğinde toplam pazarın 1 milyon 285 bine ulaştığını söyledi. Otomotiv sektöründeki dönüşüme dikkat çe en Bozkurt, “Yeni teknolojilere sahip otomobiller geliştiriliyor. Müşteri davranışları değişiyor. Buna ek olarak, global rekabette Çin faktörü de önemli bir etken. Eski satış yöntemlerinin değiştiği ve hatta sadece üyelik sistemiyle mobilite çözümlerinin kullanılacağı bir kavram konuşuluyor. Geleneksel markalar bu değişimi yönetebilmek ve rekabetçi kalmak adına acil önlemleri devreye almaya başladılar. Batarya, çip ve dönüşüm yatırımları yapıyorlar. Dijital dönüşüme öncelik veriliyor” diye konuştu.

2030’a kadar Avrupa’da bataryalı elektrikli araç (BEV) satışlarının yüzde 39’a, yeni enerji araçlarının ise yüzde 63’e ulaşmasının beklendiğini aktaran Bozkurt, “Üreticilerimiz, distribütörlerimiz, yan sanayimiz, bayilerimiz, kiralama platformları ve kullanılmış araç işi yapan platformlar dahil herkesin bu değişime ayak uydurması gerekiyor. En önemli meselelerimizden birisi de yetişmiş insan kaynağını zenginleştirmek olacak” dedi.

“Modern vergi sistemine ihtiyaç var”

Ali Haydar Bozkurt, otomotiv sektöründeki değişimden geri kalmamak adına modern bir vergi sisteminin devreye alınmasının kaçınılmaz olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti: “Türkiye’nin artık yeni teknolojileri tanımlayan, vatandaşlarımızın mobiliteye ulaşımını kolaylaştıran ve çevreye duyarlı yeni bir vergi sistemine ihtiyacı var. 2025 yılında, olağanüstü bir olumsuz gelişme olmazsa pazarın 1 milyon adedin altına düşmeyeceğini öngörüyoruz. Bununla birlikte şu anda ülkemizin çok yaşlı bir araç parkı var ve bunun gençleşmesi büyük önem taşıyor. Araç parkının gençleşmesi, yeni araç satışından ziyade trafik güvenliği, çevre ve ekonomik katkı açısından büyük önem taşıyor.”

Elektrikli araçların payı %10’u aştı, Togg lider oldu

2024 yılında benzinli otomobiller 588 bin 914 adetle toplam satışlardan yüzde 60,1 pay alırken, hibrit otomobiller 184 bin 177 adetle yüzde 18,8 pay aldı. Elektrikli otomobil satışları ise 105 bin 315 adetle pazarın yüzde 10,7’sini oluşturdu. Dizel otomobil satışları 95 bin 985 adetle yüzde 9, otogazlı otomobil satışları 5 bin 950 adetle yüzde 0,6 pay aldı. Milli otomobil Togg, 2024’te 30 bin 93 adet satışla toplam elektrikli araç satışlarından yüzde 28,5 pay alarak segmentin lideri oldu.

İKİ FARKLI KATEGORİDE 21 ÖDÜL ALDILAR

SATIŞ ÖDÜLLERİ

▶ En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: KG Mobility– Ssangyong

▶ En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: KG Mobility– Ssangyong

▶ En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: Ford Transit

▶ En Çok Satılan Otomobil Modeli: Fiat Egea

▶ En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: Ford

▶ En Çok Satılan Otomobil Markası: Renault

▶ En Çok Satılan Otomobil ve Hafi f Ticari Araç Markası: Fiat

İLETİŞİM ÖDÜLLERİ

▶ Yılın Dergi Uygulaması: Hyundai - IONIQ 5 – 18 dakika / Dergi Entegrasyon Projesi

▶ Yılın Radyo Uygulaması: BYD - Ambiyans Aydınlatma

▶ Yılın Outdoor Uygulaması: Renault - Haydarpaşa Tren Garı 3D Mapping Gösterisi

▶ Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: Volvo - Cars App

▶ Yılın Gazete Uygulaması: Ford - Bronco Sport ile Evin Yolunu Unut

▶ Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: Cupra - City Garage İstanbul Açılış Etkinliği

▶ Yılın TV Uygulaması: Volkswagen - I D. Ailesi - Elektriğin yeniden doğuşu

▶ Yılın Sosyal Medya Uygulaması: Fiat - Topolino X Vialand Macerası

▶ Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: Mercedes-Benz -Geleceğe İlham Veren Kadınlar: She’s Mentoring

▶ Yılın Sponsorluk Uygulaması: Toyota - DasDas Sponsorluğu

▶ Yılın Sürdürülebilirlik Projesi: KIA - The Ocean Cleanup & BIFED

▶ Yılın Entegre İletişim Kampanyası: Lexus - LBX - Her Gün Sıra Dışı

▶ Yılın Jüri Özel Ödülü: BMW - Yuvam Dünya I Sea Climate Change

▶ Yılın Basın Lansmanı: Renault - Rafale Basın Lansmanı