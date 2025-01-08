Türkiye’nin altın üretimi son 5 yılda 10 ton geriledi

MEHMET KAYA / ANKARA

Türkiye’nin altın üretiminin son 5 yıl içinde 10 ton gerileyerek, 2024 yılında 32,2 ton olarak gerçekleştiği belirtildi. Bir grup gazeteciye açıklama yapan Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Türkiye’nin yüksek potansiyeli olduğunu, altın fiyatlarının yüksek olduğu bir dönemde üretimin artırılması gerektiğini savundu. Yücel, “Bugün bir girişimci, altın madenciliğine yatırım yapmak istese, uzun ve karmaşık izin süreçleriyle boğuşuyor. Bu süreçler, yatırımcıların cesaretini kırıyor. Eğer bu engeller kaldırılmazsa, mevcut yatırımlar bile sürdürülebilir olmaktan çıkacak ve yerli altın üretimindeki düşüş devam edecektir. Onun için bir an önce yatırım ortamını iyileştirecek somut adımlar atılmalıdır” görüşünü vurguladı.

Hasan Yücel, Türkiye’nin toplam altın rezervinin 6 bin 500-10 bin ton olduğuna ilişkin farklı çalışmalar olduğunu belirterek, bu potansiyelin değerlendirilemediğini, rezerv tahminlerine kayışla küçük bir üretim yapıldığını belirterek, yıllık üretimin 100 tona kadar ulaştırılmasının mümkün göründüğünü savundu.

2020’de üretim 42 tona çıkmıştı

Türkiye’de yıllık altın üretiminin zirve noktasının 2020’deki 42 ton olduğunu söyleyen Hasan Yücel, 2024 üretiminin 32,2 ton olduğunu belirterek, “Bu, son beş yılda 10 tonluk bir kaybı işaret ediyor. 2020 yılında 42 tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran üretim, sürdürülebilir bir seviyeye taşınamadı. Üretimdeki bu düşüş kabul edilemez. Dünya altın fiyatları zirvedeyken bizim üretimde gerilememiz, potansiyelimizi değerlendiremediğimizi gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın altın üretimini artırmak için çaba harcadığını ancak ilgili kurum ve kuruluşların organizasyonunu artırma yönünde yetersiz bulduğunu vurgulayan Hasan Yücel, birkaç yıl içinde yıllık 100 bin ton altın üretimine ulaşmayı mümkün gördüklerini sözlerine ekledi.

2023’te ithalat 30 milyar dolar oldu

Altın ithalatının yüksek miktarlarda seyrettiğini belirten Hasan Yücel, Merkez Bankası verilerinde parasal olmayan altın ithalatının 2023’te 30 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Yücel, bu tutarın çok sayıda kamu yatırımına yetecek seviyede olduğunu hatırlattı. Bu arada, altın ithalatının 2024’te getirilen kısıtlamalara bağlı olarak azalması bekleniyor.