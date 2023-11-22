Otomobile yönelik vergide Türkiye AB'ye tur bindiriyor: İşte ülke ülke vergi oranları

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), sosyal medya platformu X üzerinden Avrupa Üyesi ülkelerde yeni otomobile yönelik vergi uygulamasını paylaştı. ACEA’nın yayınladığı listeye göre; AB ülkelerinde yeni otomobile en fazla vergi uygulanan ülke yüzde 27 ile Macaristan. Macaristan’ı yüzde 25 vergi ile Hırvatistan, Danimarka ve İsveç takip ediyor.

İşte KDV oranlarına göre AB ülkeleri:

Yüzde 24: Finlandiya ve Yunanistan

Yüzde 23: İrlanda, Polonya ve Portekiz.

Yüzde 22: İtalya ve Slovenya.

Yüzde 21: Belçika, Çekya, Letonya, Litvanya, Hollanda, İspanya.

Yüzde 20: Avusturya, Bulgaristan, Estonya, Fransa, Slovakya.

Yüzde 19: Güney Kıbrıs, Almanya, Romanya.

Yüzde 18: Malta.

Yüzde 17: Lüksemburg.

Türkiye'deki durum

Türkiye'de otomobilde KDV sabit olarak yüzde 20 olarak uygulanıyor. Ancak "verginin vergisi" olarak nitelendirilen ÖTV motor hacmine ve satış bedeline bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. En düşük ÖTV yüzde 80, en yüksek ÖTV ise yüzde 220 olarak hesaplanıyor. Örneğin 1 milyon liralık bir araca önce ÖTV ekleniyor, ortaya çıkan rakam üzerine yüzde 20 KDV uygulanıyor.