Otomotiv ihracatında gözler ertelenen taleplere çevrildi

İmam GÜNEŞ

Geçen yıl yüzde 5,7’lik artışla 31 milyar dolarlık ihracata ulaşan otomotiv sektörü, ülke ihracatından da yüzde 12,2’lik pay almıştı. Çip krizinin hafifl emesi ve Euro/ Dolar paritesinin 1.09 seviyelerine gelmesi ihracatta pozitif etki yarattı. Geçen yıl gelişmelerin olumsuz etkisinde kalan sektör, sadece parite kaynaklı 3 milyar dolarlık kayıp yaşamıştı.

EKONOMİ gazetesine açıklama yapan Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, biriken taleplerin de etkisiyle ihracatta bir durgunluk beklemediklerini söyledi. İhracatçıların olağanüstü dönemlerden geçtiğinin altını çizen Çelik, “Çip sorunundan en çok etkilenen sektör otomotiv oldu. İzleri halen sürse de krizin ateşinin düştüğünü gözlemliyoruz. Yaşanan kayıplara rağmen sektör olarak büyümenin sürdürülebilir olması amacıyla var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bu yıl ilk dört ayda ihracatımız yüzde 11 artışla 11,3 milyar dolarlık bir hacme ulaştı. Bu gelişme de bize bu yılsonunda tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaşmak için umut veriyor. Birikmiş bir talep de söz konusu. Bu nedenle ihracatta bir durgunluk beklemiyoruz” dedi.

“Finansmana erişim her zamankinden daha zor”

Finansmana erişimin her zamankinden daha zor olduğunu belirten Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Dolayısıyla ihracatçılar açısından sıkıntılı bir süreçten geçiliyor. Sanayici ve ihracatçılar için şu anda en önemli konuların başında işletme sermayesini finanse edebilmek geliyor. Kaynaklar şu anda ne yazık ki istenilen seviyelerde değil. Kamu bankalarının pozitif yaklaşımları olsa da gereken desteği özel sektör bankalarından görebildiğimizi söylemek güç. Küresel gelişmeler de bu durumu tetikliyor. Olası ulusal ve küresel krizler gibi firmalarımızın yeni dayanıklılık testlerine hazır olması gerekiyor. Bu noktada firmaların kendisine de büyük iş düşüyor. Öz kaynak oranlarını yüksek tutmaları gerekli.”

Ülke ekonomisinin krizlere dayanıklılığını daha önce defalarca ispatladığını kaydeden Çelik, bu sürecin de en az hasarla atlatılacağına inandıklarını vurguladı. Türkiye otomotiv endüstrisinin olası şoklardan kaçınabilmesinin yüksek teknolojiye dayalı ve katma değer içeren ürün ve teknolojiler geliştirmesinden geçtiğini ifade eden Çelik, “TOGG, bu anlamda heyecan verici bir adım oldu. Türkiye otomotiv ekosistemine destek olacak bu tür projelerimizin çoğalması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Paritenin eski seviyelere yaklaşması yüzleri güldürdü

Döviz kurlarındaki artışın maliyetlerdeki artışın gerisinde seyrettiğine dikkat çeken Uludağ Otomotiv İhracatçıları Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, küresel resesyon riskinin ve kısmen de olsa tedarik zincir problemlerinin devam etmesinin karlılıkları düşürdüğüne vurgu yaptı. Otomotiv endüstrisi açısından bu yıl parite kaynaklı büyük bir kayıp yaşamadıklarını dile getiren Çelik, “Geçen yıl 3 milyar dolarlık parite kaybı yaşamıştık. Bu da ihracat rakamlarımızı bir miktar aşağıya çekti. Seçim süreci de belirsizlikleri artıran bir başka faktör. Seçim sonrasında önümüzü daha net görebileceğiz” diye konuştu.

“2030’da maliyetin yarısı yazılım ve elektronik olacak”

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), 2012 yılından bu yana düzenlediği Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nın başarılı startup’larını sanayiciler ve yatırımcılarla bir araya getirdi. İTÜ Çekirdek’te gerçekleştirilen OGTY Girişimci Buluşmaları Toplantısında yarışmalarda derece alan dokuz girişimcinin projeleri tanıtıldı. Toplantı, OİB’in desteklediği startup’lar için hem müşteri hem de yatırımcı bulma yönünde oldukça verimli geçti. OİB’in Ticaret Bakanlığı himayelerinde ve TİM koordinatörlüğünde düzenlediği yarışma kapsamında ilk kez yapılan OGTY Girişimci Buluşmaları Toplantısında konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Cumhuriyetin 100. kuruluş yıldönümünün kutlanacağı 2023 yılında 34 milyar dolarlık rekor ihracat hedefl iyoruz. 2030 yılında maliyetlerin yarısının yazılım ve elektronikten oluşacağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Türkiye otomotiv sektörü olarak biz de bu sistemde öncü olmak zorundayız. OGTY ile katılımcılardan sektörün katma değer yaratma becerilerini artıracak özgün, yenilikçi, ticarileşebilir projeler bekliyoruz” dedi. OGTY Komitesi Başkanı Ömer Burhanoğlu da “Bugüne kadar desteklediğimiz projeler 21 milyon dolar yatırım aldı, 26 milyon dolar ciroya ve 1.000 kişilik bir istihdama ulaştı. Bugünkü değerleri 203 milyon dolar. Ayrı bir gurur da desteklediğimiz girişimcilerin yüzde 48’inin şirketleşmesi” diye konuştu.