Otomotiv pazarı sert daralıyor!

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

Otomotiv sektörü, yüksek enflasyon ve krediye erişimde yaşanan zorluklara rağmen kampanyaların etkisiyle 2024 yılını 1,2 milyon adedi aşan tarihi satış rekoruyla kapatmıştı. Yıla kötü başlayan otomotiv pazarında, ocak ayından sonra şubatta da satışlar geriledi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği’nin (ODMD), şubat ayı verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları şubat ayında 2024’ün aynı dönemine göre, yüzde 14,4 azalarak 90 bin 730 adede geriledi. Şubat ayında otomobil satışları yıllık bazda yüzde 7,6 düşerek 76 bin 21 adet olurken, hafif ticari araç pazarında daha büyük daralma yaşandı. Şubatta hafif ticari araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 azalarak, 14 bin 709 adet olarak gerçekleşti.

Ocak ayında otomobil ve hafif ticari araç satışları yıllık bazda 13,9 azalarak 55 bin 944 adet olmuştu. Ocakta satışlardaki yıllık bazlı daralma otomobilde yüzde 12,6, hafif ticaride ise yüzde 18,8 olmuştu. EKONOMİ’ye konuşan ODMD temsilcileri, özellikle hafif ticari araç pazarındaki yüksek oranlı daralmanın, ekonomik aktivitedeki yavaşlamanın bir göstergesi olduğunu ifade ediyor. Daralmanın mart ayında da süreceği belirtiliyor.

Lüks araç satışları yüzde 37 arttı

Gelir dağılımındaki bozulma, otomotiv pazarında da trendi değiştirmiş, toplam satışlarda lüks araçların payı son 1 yılda 7,3 puan artarak yüzde 18’e dayanmıştı. Şubat ayında da daralan pazarda lüks araç satışları artmaya devam etti. Geçen ay ekonomik modeller olan A, B ve C segmentlerindeki araçların satışları Şubat 2024’e göre yıllık bazda yüzde 13 azalırken, D, E ve F segmentindeki lüks araç satışları ise yıllık bazda yüzde 37’nin üzerinde arttı.

■ Satılan her 10 araçtan 7’si ithal

İthal araçlara yönelik ek gümrük vergileri ve engelli araç satışında yeni “yerlilik şartı” düzenlemesine rağmen şubat ayında toplam satışlarda yerli araçları payı 0,4 puan azaldı. Ocak 2025’te Türkiye’de satılan otomobil ve hafif ticari araçlarda yerli payı yüzde 31,6 olarak gerçekleşmişti. Şubat ayında ise yerli payı 31,2’ye geriledi. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, OcakŞubat 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 oranında azalarak 159 bin 384 adede geriledi. Otomobil satışları, bu dönemde yıllık bazda yüzde 9,8 düşüşle 131 bin 965 adet seviyesinde kalırken, hafif ticari araç satışları ise yüzde 30,4 azalarak 27 bin 419 adet oldu. Böylece, Ocak-Şubat 2025 döneminde satılan araçlarda yerli payı yüzde 31,4 olarak gerçekleşti.